$8,1 млрд для Украины: когда в Киеве ждут миссию МВФ

В Киев 27 мая ожидается приезд миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на $8,1 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра финансов Сергея Марченко.

Украина ведет переговоры с МВФ

Мероприятие было посвящено обсуждению законопроекта о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро.

Марченко напомнил, что действующая программа расширенного финансирования EFF, утвержденная в конце февраля, содержит структурное обязательство по принятию соответствующего законодательства до конца марта.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном перенесении этого обязательства, министр отметил, что украинская сторона будет работать над этим вопросом, однако окончательные решения будут зависеть от ситуации.

Также, по его словам, в ходе переговоров с миссией МВФ планируется обсудить изменения в государственный бюджет, в частности, о возможном увеличении выплат военнослужащим. Он добавил, что достижение договоренностей в этом вопросе более реалистично.

Что известно о новой программе

Как сообщалось ранее, в рамках новой программы сотрудничества Украина обязалась принять законодательство о введении НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, а также на импортные посылки стоимостью до 150 евро до конца марта.

Относительно первого пункта, по словам украинских чиновников, в середине апреля была достигнута договоренность с МВФ об отсрочке его выполнения на один год. В то же время, законопроект о налогообложении международных посылок сейчас прошел только профильный комитет. При этом рассматривается вариант принятия соответствующей нормы через другой законопроект, который может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе.

Новая программа расширенного финансирования EFF для Украины объемом 8,1 млрд. долларов США была сформирована с учетом затяжного характера войны и заменила предыдущую четырехлетнюю программу на 15,6 млрд. долларов, запущенную в марте 2023 года. В рамках этой программы Украина получила девять траншей общим объемом 10,6 млрд. долларов.

Первый транш новой программы в размере SDR 1,11 млрд (около 1,5 млрд долларов) уже поступил в государственный бюджет в начале марта этого года. На 2026 год запланировано три просмотра программы – в июне, сентябре и декабре. В случае их успешного прохождения, Украина может получить финансирование в виде траншей на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

В целом новая программа предусматривает привлечение внешнего финансирования для Украины с участием международных партнеров в размере 136,5 млрд. долларов в базовом сценарии и 146,3 млрд. долларов в случае негативного развития событий.