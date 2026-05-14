МВФ анонсировал новую миссию в Украине для первого пересмотра программы на $8,1 млрд: что известно

В ближайшие недели миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину. Целью визита является первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд, которую открыли в конце февраля. Стороны обсудят мобилизацию внутреннего финансирования и статус выполнения реформ, в том числе касающихся НДС.

Представитель МВФ Джулия Козак отметила: "Во время миссии по пересмотру, которая состоится в ближайшие недели, персонал, конечно, проведет обсуждение с властями статуса обязательств по реформам, включая два, касающихся НДС", — отметила представитель МВФ Джулия Козак на брифинге.

Согласно программе, Украина обязалась ввести НДС для плательщиков единого налога и на импортные посылки стоимостью менее EUR150. Выполнение нормы по упрощенцам отложено на год по договоренности с Фондом. Законопроект о налогообложении посылок принят в первом чтении, но его окончательное принятие задерживается.

Отдельным приоритетом МВФ есть борьба с теневой экономикой. По оценкам Фонда неформальный сектор в Украине составляет 45% ВВП. Привлечение этих предприятий в официальную экономику рассматривается как критически важный шаг для увеличения налоговых поступлений.

"Мы поддерживаем усилия власти по расширению налоговой базы, в частности путем уменьшения размера неформального сектора… Поэтому вывод части этого сектора из тени в формальную экономику… будет очень важным для Украины, в дополнение к некоторым другим мерам мобилизации доходов", – отметила представитель Фонда.

