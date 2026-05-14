МВФ анонсировал новую миссию в Украине для первого пересмотра программы на $8,1 млрд: что известно

В ближайшие недели миссия МВФ посетит Украину / НБУ

В ближайшие недели миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину. Целью визита является первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд, которую открыли в конце февраля. Стороны обсудят мобилизацию внутреннего финансирования и статус выполнения реформ, в том числе касающихся НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Представитель МВФ Джулия Козак отметила: "Во время миссии по пересмотру, которая состоится в ближайшие недели, персонал, конечно, проведет обсуждение с властями статуса обязательств по реформам, включая два, касающихся НДС", — отметила представитель МВФ Джулия Козак на брифинге.

Согласно программе, Украина обязалась ввести НДС для плательщиков единого налога и на импортные посылки стоимостью менее EUR150. Выполнение нормы по упрощенцам отложено на год по договоренности с Фондом. Законопроект о налогообложении посылок принят в первом чтении, но его окончательное принятие задерживается.

Отдельным приоритетом МВФ есть борьба с теневой экономикой. По оценкам Фонда неформальный сектор в Украине составляет 45% ВВП. Привлечение этих предприятий в официальную экономику рассматривается как критически важный шаг для увеличения налоговых поступлений.

"Мы поддерживаем усилия власти по расширению налоговой базы, в частности путем уменьшения размера неформального сектора… Поэтому вывод части этого сектора из тени в формальную экономику… будет очень важным для Украины, в дополнение к некоторым другим мерам мобилизации доходов", – отметила представитель Фонда.

Ранее сообщалось, что МВФ требует от Украины ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук