МВФ анонсував нову місію в Україну для першого перегляду програми на $8,1 млрд: що відомо

Найближчими тижнями місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну. Метою візиту є перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд, яку відкрили наприкінці лютого. Сторони обговорять мобілізацію внутрішнього фінансування та статус виконання реформ, зокрема тих, що стосуються ПДВ.

Речниця МВФ Джулія Козак зазначила: "Під час місії з перегляду, яка відбудеться найближчими тижнями, персонал, звичайно, проведе обговорення з владою статусу зобов’язань щодо реформ, включаючи два, що стосуються ПДВ", — зазначила речниця МВФ Джулія Козак на брифінгу.

Згідно з програмою, Україна зобов'язалася запровадити ПДВ для платників єдиного податку та на імпортні посилки вартістю менше EUR150. Наразі виконання норми щодо спрощенців відкладено на рік за домовленістю з Фондом. Законопроєкт про оподаткування посилок ухвалено у першому читанні, проте його остаточне прийняття затримується.

Окремим пріоритетом МВФ є боротьба з тіньовою економікою. За оцінками Фонду, неформальний сектор в Україні становить 45% ВВП. Залучення цих підприємств до офіційної економіки розглядається як критично важливий крок для збільшення податкових надходжень.

"Ми підтримуємо зусилля влади щодо розширення податкової бази, зокрема шляхом зменшення розміру неформального сектору… Тож виведення частини цього сектору з тіні у формальну економіку… буде дуже важливим для України, на додаток до деяких інших заходів мобілізації доходів", – зазначила речниця Фонду.

Раніше повідомлялося, що МВФ вимагає від України ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів.