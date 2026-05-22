$8,1 млрд для України: коли у Києві чекають місію МВФ

До Києва 27 травня очікується приїзд місії Міжнародного валютного фонду для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра фінансів Сергія Марченка.

Україна веде переговори з МВФ

Захід був присвячений обговоренню законопроєкту щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро.

Марченко нагадав, що чинна програма розширеного фінансування EFF, затверджена наприкінці лютого, містить структурне зобов’язання щодо ухвалення відповідного законодавства до кінця березня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого перенесення цього зобов’язання, міністр зазначив, що українська сторона працюватиме над цим питанням, однак остаточні рішення залежатимуть від ситуації.

Також, за його словами, під час переговорів із місією МВФ планується обговорити зміни до державного бюджету, зокрема щодо можливого збільшення виплат військовослужбовцям. Він додав, що досягнення домовленостей у цьому питанні є більш реалістичним.

Що відомо про нову програму

Як повідомлялося раніше, у межах нової програми співпраці Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити законодавство про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, а також на імпортні посилки вартістю до 150 євро до кінця березня.

Щодо першого пункту, за словами українських урядовців, у середині квітня було досягнуто домовленості з МВФ про відтермінування його виконання на один рік. Водночас законопроєкт щодо оподаткування міжнародних посилок наразі пройшов лише профільний комітет. При цьому розглядається варіант ухвалення відповідної норми через інший законопроєкт, який можуть винести на голосування вже наступного тижня.

Нова програма розширеного фінансування EFF для України обсягом 8,1 млрд доларів США була сформована з урахуванням затяжного характеру війни та замінила попередню чотирирічну програму на 15,6 млрд доларів, запущену у березні 2023 року. У межах тієї програми Україна отримала дев’ять траншів загальним обсягом 10,6 млрд доларів.

Перший транш нової програми у розмірі SDR 1,11 млрд (приблизно 1,5 млрд доларів) уже надійшов до державного бюджету на початку березня цього року. На 2026 рік заплановано три перегляди програми — у червні, вересні та грудні. У разі їх успішного проходження Україна може отримати фінансування у вигляді траншів на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.

Загалом нова програма передбачає залучення зовнішнього фінансування для України за участі міжнародних партнерів у розмірі 136,5 млрд доларів у базовому сценарії та 146,3 млрд доларів у разі негативного розвитку подій.