85% дохода — с иностранных рынков: как FRACTAL перестроила бизнес-процессы

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Группа IT-компаний FRACTAL после 24 февраля 2022 года частично перестроила бизнес-процессы и по состоянию на сегодняшний день получает 85% дохода с иностранных рынков. Всего за четыре года полномасштабной войны она направила более 212 млн. грн. в поддержку армии и государства.

Об этом сообщила Delo.ua прессслужба FRACTAL в комментарии к спецпроекту "4 года великой войны — 4 урока выдержки".

Помощь стране и победа в конкурсе

В группе считают, что вне фронта ключевую роль в сохранении устойчивости страны играют предприниматели, налоги и экспорт. Бизнес, продолживший работу после начала вторжения, фактически стал частью инфраструктуры тыла.

С начала полномасштабной войны FRACTAL выстроила отдельное направление поддержки обороноспособности. Модель включает целевые пожертвования, цифровые решения для прозрачности собрания, материальную помощь военным и технологические инициативы.

В целом с февраля 2022 года группа перечислила и привлекла более 212 млн грн. А в 2025 году группа победила в номинации "Устойчивая поддержка армии" конкурса КСО-проектов "Бизнес, меняющий страну", который проводит CSR Ukraine.

От релокации до остановки проектов: первые месяцы войны

За день до начала вторжения в Одессе команда завершила стратегическую сессию одной из компаний группы. Часть SaaS-направлений впервые вышла на прибыльность, а план предполагал десятикратный рост в течение трех лет.

В первые месяцы группа сосредоточилась на релокации сотрудников и их семей из зон боевых действий, включая Мариуполь и Харьков, а также на поддержку мобилизованных работников.

"Поскольку бизнес с периода пандемии работал в формате remote-first, операционные процессы не пришлось перестраивать с нуля", — рассказали в группе.

В то же время часть утративших актуальность проектов остановили. К примеру, был поставлен на паузу запуск собственного медиа.

Переориентация на внешние рынки

Одним из ключевых решений стала активизация выхода на зарубежные рынки. Группа усилила присутствие в США, Великобритании, Испании, Германии и Польше. В настоящее время 85% дохода группы формируется за пределами Украины (какая доля была до полномасштабного вторжения, в пресс-службе не ответили).

В группе отмечают, что именно валютная диверсификация позволила снизить риски и сохранить финансовую стабильность.

Параллельно группа развивала внутреннюю экосистему и запустила 8 новых бизнесов. Также происходила оптимизация структуры, перераспределение ролей и усиление менеджмента.

Отдельное внимание было уделено внедрению инструментов искусственного интеллекта — в частности, в процессах найма и повышения производительности.

Инвестиции во время войны

Во FRACTAL отмечают, что сознательно инвестировали в несколько направлений: поддержка команды, образовательные инициативы, технологии, безопасность и партнерство. Группа приобщалась к образовательным программам в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством образования и науки Украины. Отдельный блок — милитарная помощь.

"Вместе с партнерами закупались автомобили, тактическое снаряжение и дроны для подразделений. В частности, во время благотворительного мероприятия с участием учредителя и CEO компании Артема Бородатюка было собрано 540 тыс. грн для 13 бригады НГУ "Хартия", — отмечают в пресс-службе.

В начале вторжения группа потеряла значительную часть дохода с украинского рынка из-за остановки работы клиентов и сокращения бюджетов. Это вынудило ее пересмотреть стратегию и уменьшить зависимость от одного региона.

Отдельным вызовом стало психологическое состояние команды. В ответ были введены регулярные встречи с руководством и системные коммуникации внутри компаний группы.

Пресс-служба также сообщает о гибели трех своих сотрудников — Евгения Шпички, Вячеслава Кащенко и Вадима Будникова, которые принимали участие в защите страны.

Во FRACTAL подытоживают, что за четыре года войны ключевыми факторами сохранения дееспособности стали быстрая переориентация на экспорт, оптимизация структуры, поддержка команды и финансовая диверсификация.

Напомним, что FRACTAL до недавнего времени была известна как Netpeak Group и сменила название в сентябре 2025 года. Это группа IT-компаний, предоставляющих продукты и услуги для развития бизнеса, а также запускающих и развивающих новые собственные бизнесы на основе своей экосистемы.

На ее сайте отмечается, что она объединяет 25 бизнесов, три общественных организации и 1600+ специалистов по всему миру.