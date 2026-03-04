85% доходу – з іноземних ринків: як Fractal перебудувала бізнес-процеси

Група IT-компаній Fractal після 24 лютого 2022 року частково перебудувала бізнес-процеси і станом на сьогодні отримує 85% доходу з іноземних ринків. Загалом за чотири роки повномасштабної війни вона спрямувала понад 212 млн грн на підтримку армії та держави.

Про це повідомила Delo.ua пресслужба Fractal у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни — 4 уроки витримки".

Допомога країні та перемога в конкурсі

У групі вважають, що поза фронтом ключову роль у збереженні стійкості країни відіграють підприємці, податки та експорт. Бізнес, який продовжив роботу після початку вторгнення, фактично став частиною інфраструктури тилу.

З початку повномасштабної війни Fractal вибудувала окремий напрям підтримки обороноздатності. Модель включає цільові пожертви, цифрові рішення для прозорості зборів, матеріальну допомогу військовим та технологічні ініціативи.

Загалом із лютого 2022 року група перерахувала та залучила понад 212 млн грн. А у 2025 році група перемогла в номінації "Стала підтримка армії" конкурсу КСВ-проєктів "Бізнес, що змінює країну", який проводить CSR Ukraine.

Від релокації до зупинки проєктів: перші місяці війни

За день до початку вторгнення в Одесі команда завершила стратегічну сесію однієї з компаній групи. Частина SaaS-напрямів уперше вийшла на прибутковість, а план передбачав десятикратне зростання протягом трьох років.

У перші місяці група зосередилася на релокації співробітників та їхніх родин із зон бойових дій, зокрема з Маріуполя та Харкова, а також на підтримці мобілізованих працівників.

"Оскільки бізнес ще з періоду пандемії працював у форматі remote-first, операційні процеси не довелося перебудовувати з нуля", — розповіли у групі.

Водночас частину проєктів, які втратили актуальність, зупинили. Наприклад, було поставлено на паузу запуск власного медіа.

Переорієнтація на зовнішні ринки

Одним із ключових рішень стала активізація виходу на іноземні ринки. Група посилила присутність у США, Великій Британії, Іспанії, Німеччині та Польщі. Наразі 85% доходу групи формується за межами України (яка частка була до повномасштабного вторгнення, у пресслужбі не відповіли).

У групі зазначають, що саме валютна диверсифікація дозволила зменшити ризики та зберегти фінансову стабільність.

Паралельно група розвивала внутрішню екосистему та запускала нові бізнеси, зокрема платформену компанію Kiss My Apps. Також відбувалася оптимізація структури, перерозподіл ролей і посилення менеджменту.

Окрему увагу приділили впровадженню інструментів штучного інтелекту — зокрема у процесах найму та підвищення продуктивності.

Інвестиції під час війни

У Fractal зазначають, що свідомо інвестували в кілька напрямів: підтримку команди, освітні ініціативи, технології, безпеку та партнерства. Група долучалася до освітніх програм у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерство освіти і науки України. Окремий блок — мілітарна допомога.

"Разом із партнерами закуповувалися автівки, тактичне спорядження та дрони для підрозділів. Зокрема, під час благодійного заходу за участі засновника та CEO компанії Артема Бородатюка було зібрано 540 тис. грн для 13 бригади НГУ "Хартія", — зазначають у пресслужбі.

На початку вторгнення група втратила значну частину доходу з українського ринку через зупинку роботи клієнтів і скорочення бюджетів. Це змусило її переглянути стратегію та зменшити залежність від одного регіону.

Окремим викликом став психологічний стан команди. У відповідь було запроваджено регулярні зустрічі з керівництвом і системні комунікації всередині компаній групи.

Пресслужба також повідомляє про загибель трьох своїх співробітників — Євгена Шпички, Вячеслава Кащенка та Вадима Буднікова, які долучилися до захисту країни.

У Fractal підсумовують, що за чотири роки війни ключовими чинниками збереження дієздатності стали швидка переорієнтація на експорт, оптимізація структури, підтримка команди та фінансова диверсифікація.

Fractal донедавна була відомою як Netpeak Group і змінила назву у вересні 2025 року. Це група IT-компаній, що надають продукти та послуги для розвитку бізнесів, а також запускають і розвивають нові власні бізнеси на базі своєї екосистеми.

На її сайті зазначається, що вона об’єднує 25 бізнесів, три громадські організації та 1600+ фахівців по всьому світу.