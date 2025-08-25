Аграрии предупреждают о продовольственном кризисе из-за блокирования импорта азотных удобрений через морские порты

Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР) обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений через морские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ВАР.

Аграрии отмечают, что ситуация на рынке минеральных удобрений лишь ухудшается из-за их дефицита, который уже в ближайшее время может привести к резкому снижению урожайности.

"Ключевым фактором этого является запрет ввоза в Украину через морские порты не только аммиачной селитры марки А, которая действительно является взрывоопасным веществом, но и других азотных удобрений, полностью взрывобезопасных", – говорится в обращении.

ВАР отмечает, что сейчас Украина в сфере минеральных удобрений полностью импортозависима, а внесение удобрений происходит именно в этот сезон.

"Без этого невозможно обеспечить будущий урожай. Если срочно не решить эту проблему, в следующем году страна столкнется с сокращением урожайности ключевых культур на 30% и, как следствие, - с продовольственным кризисом", - подчеркивают в ВАР.

Аграрии призывают правительство и областные власти немедленно вернуться к рассмотрению этого вопроса и обеспечить разблокировку импорта через морские порты Украины хотя бы таких основных минеральных удобрений: КАС, сульфат аммония, карбамид, хлористый калий, суперфосфат.

"Надеемся на поддержку и верим, что вместе сможем избежать падения урожайности и сохранить плодородие украинских почв", - заключают в ВАР.

Кому выгодна блокировка

Заметим, в Украине существует временная блокировка морского импорта аммиакосодержащих удобрений из-за высоких рисков безопасности, вызванных российскими атаками на порты Это может привести к дефициту удобрений и росту цен для украинских аграриев. Импортеры ищут альтернативные пути снабжения, в частности по железной дороге из европейских портов, хотя это займет время и увеличит затраты.

Так, с 18 июля импортерам запретили ввозить в украинские морские порты вещества на основе аммиака. То есть под запрет попали все минеральные удобрения. Запрет инициировали Военно-морские силы (ВМС), объяснившие такое решение повышенной опасностью из-за угрозы взрыва аммиачной селитры, учитывая российские удары по портам.

Как пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники на рынке, выигрывает от запрета импорта удобрений крупнейший украинский производитель - холдинг Ostchem, принадлежащий Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. При этом источники ЭП утверждают, что Фирташ может повлиять на принятие решений о запрете импорта.

По данным участников рынка, представители власти провели два совещания по поводу запрета на перевалку удобрений. По словам одного из собеседников издания, Военно-морские силы ВСУ готовы согласиться на компромисс и разрешить импорт удобрений через украинские порты на Дунае при условии соблюдения ряда требований безопасности. Но против этого выступила Одесская ОВА под руководством Олега Кипера.

Другой собеседник издания утверждает, что импортеры располагают информацией о влиянии на главу Одесской ОВА Кипера украинского производителя удобрений Group DF Фирташа. Он отметил, что предприятия олигарха продолжают производить взрывоопасные удобрения, в том числе аммиачную селитру, даже несмотря на угрозу обстрелов.

Черкасское предприятие "Азот", входящее в азотный холдинг Ostchem, в мае возобновило производство минеральных удобрений после вынужденной остановки. Ключевые цеха предприятия выведены на плановую мощность.