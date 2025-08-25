Аграрії попереджають про продовольчу кризу через блокування імпорту азотних добрив через морські порти

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням терміново розв’язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив через морські порти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ВАР.

Аграрії наголошують, що ситуація на ринку мінеральних добрив лише погіршується через їхній дефіцит, який уже найближчим часом може призвести до різкого зниження врожайності.

"Ключовим чинником цього є заборона ввезення в Україну через морські порти не лише аміачної селітри марки А, що дійсно є вибухонебезпечною речовиною, а й інших азотних добрив, які є повністю вибухобезпечними", – йдеться у зверненні.

ВАР зауважує, що наразі Україна у сфері мінеральних добрив є повністю імпортозалежною, а внесення добрив відбувається саме у цей сезон.

"Без цього неможливо забезпечити майбутній врожай. Якщо терміново не вирішити згадану проблему, у наступному році країна зіткнеться зі скороченням врожайності ключових культур на 30% і, як наслідок, – з продовольчою кризою", – підкреслюють у ВАР.

Аграрії закликають уряд та обласну владу негайно повернутися до розгляду цього питання і забезпечити розблокування імпорту через морські порти України хоча б таких основних мінеральних добрив: КАС, сульфат амонію, карбамід, хлористий калій, суперфосфат.

"Сподіваємося на підтримку і віримо, що разом зможемо уникнути падіння врожайності та зберегти родючість українських ґрунтів", - підсумовують у ВАР.

Кому вигідне блокування

Зауважимо, в Україні існує тимчасове блокування морського імпорту аміаковмісних добрив через високі безпекові ризики, спричинені російськими атаками на порти Це може призвести до дефіциту добрив та зростання цін для українських аграріїв. Імпортери шукають альтернативні шляхи постачання, зокрема залізницею з європейських портів, хоча це займе час і збільшить витрати.

Так, з 18 липня імпортерам заборонили ввозити до українських морських портів речовини на основі аміаку. Тобто під заборону потрапили всі мінеральні добрива. Заборону ініціювали Військово-морські сили (ВМС), які пояснили таке рішення підвищеною небезпекою через загрозу вибуху аміачної селітри, зважаючи на російські удари по портах.

Як пише "Економічна правда" із посиланням на джерела на ринку, виграє від заборони імпорту добрив найбільший український виробник – холдинг Ostchem, який належить Group DF олігарха Дмитра Фірташа. При цьому джерела ЕП стверджують, що Фірташ може мати вплив на ухвалення рішень про заборону імпорту.

За даними учасників ринку, представники влади провели дві наради з приводу заборони на перевалку добрив. За словами одного із співрозмовників видання, Військово-морські сили ЗСУ готові погодитись на компроміс і дозволити імпорт добрив через українські порти на Дунаї за умови дотримання низки безпекових вимог. Але проти цього виступила Одеська ОВА під керівництвом Олега Кіпера.

Інший співрозмовник видання стверджує, що імпортери мають інформацію про вплив на голову Одеської ОВА Кіпера українського виробника добрив Group DF Фірташа. Він зауважив, що підприємства олігарха продовжують виробляти вибухонебезпечні добрива, зокрема аміачну селітру, навіть попри загрозу обстрілів.

Черкаське підприємство “Азот”, що входить до азотного холдингу Ostchem, у травні відновив виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки. Ключові цехи підприємства виведено на планову потужність.