Агрохолдинг Герег будет выращивать сахарную свеклу в западных областях

Компания "Эпицентр Агро", входящая в группу "Эпицентр К" Александра и Галины Герег, приступила к выращиванию сахарной свеклы в пределах своего западного кластера. Этот шаг является частью стратегии холдинга по расширению направлений производства и диверсификации культур.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Первый Подольский.

В 2026 под новую культуру отвели 533 га. Компания планирует постепенное увеличение посевных площадей до тысячи гектаров ежегодно. Выбор западных областей для этого проекта объясняют благоприятными климатическими условиями, в частности, лучшими запасами влаги в почве.

Расширение, несмотря на кризис в отрасли

Основными культурами для "Эпицентр Агро" остаются кукуруза, подсолнечник, пшеница и рапс. Общий земельный банк холдинга составляет около 167 тыс. га. Запуск направления сахарной свеклы происходит на фоне сложной ситуации в секторе: по прогнозам ассоциации "Укрсахар", общие площади под этой культурой в Украине в 2026 году могут сократиться до исторического минимума из-за погодных аномалий.

Кто еще интересуется культурой:

  • HarvEast (Ринат Ахметов) – в этом году впервые засевает около 100 га свеклой.
  • "Укрпроминвест-Агро" (Алексей Порошенко) продолжает наращивать мощности, переработав 1,6 млн тонн сырья в сезоне 2025/2026.

Для группы "Эпицентр К" агробизнес стал одним из ключевых направлений рядом с сетью строительных гипермаркетов, производством керамической плитки и логистикой. Кроме растениеводства, компания активно развивает животноводство и владеет сетью из 17 элеваторов.

Риски и перспективы сезона

Несмотря на интерес крупных игроков, аграрии сталкиваются с серьезными вызовами. Заморозки и ураганы в начале весны 2026 года заставили многих производителей пересмотреть планы посевной. Однако стратегические инвестиции таких холдингов как "Эпицентр Агро" свидетельствуют о вере в восстановление спроса на внутреннем и экспортных рынках сахара.

Напомним, агрохолдинг Avesterra Group запустил на Волыни 20 новых птичников за 15 млн евро. Новая производственная площадка построена на территории 19 гектаров, а общая площадь застройки превышает 55 тыс. м2. Этот проект стал одним из самых крупных инвестиционных объектов в животноводстве региона за последний год.

Автор:
Максим Кольц