Агрохолдинг Герег вирощуватиме цукровий буряк у західних областях

Компанія "Епіцентр Агро", що входить до групи "Епіцентр К" Олександра та Галини Герег, розпочала вирощування цукрового буряку в межах свого західного кластера. Цей крок є частиною стратегії холдингу щодо розширення напрямів виробництва та диверсифікації культур.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Перший Подільський.

У 2026 році під нову культуру відвели 533 га. Компанія планує поступове збільшення посівних площ до тисячі гектарів щороку. Вибір західних областей для цього проєкту пояснюють сприятливими кліматичними умовами, зокрема кращими запасами вологи в ґрунті.

Розширення попри кризу в галузі

Наразі основними культурами для "Епіцентр Агро" залишаються кукурудза, соняшник, пшениця та ріпак. Загальний земельний банк холдингу становить близько 167 тис. га. Запуск напряму цукрового буряку відбувається на тлі складної ситуації в секторі: за прогнозами асоціації "Укрцукор", загальні площі під цією культурою в Україні у 2026 році можуть скоротитися до історичного мінімуму через погодні аномалії.

Хто ще цікавиться культурою:

HarvEast (Рінат Ахметов) — цього року вперше засіває близько 100 га буряком.

"Укрпромінвест-Агро" (Олексій Порошенко) — продовжує нарощувати потужності, переробивши 1,6 млн тонн сировини в сезоні 2025/2026.

Для групи "Епіцентр К" агробізнес став одним із ключових напрямів поруч із мережею будівельних гіпермаркетів, виробництвом керамічної плитки та логістикою. Окрім рослинництва, компанія активно розвиває тваринництво та володіє мережею із 17 елеваторів.

Ризики та перспективи сезону

Попри інтерес великих гравців, аграрії стикаються з серйозними викликами. Приморозки та буревії на початку весни 2026 року змусили багатьох виробників переглянути плани посівної. Проте стратегічні інвестиції таких холдингів, як "Епіцентр Агро", свідчать про віру у відновлення попиту на внутрішньому та експортних ринках цукру.

