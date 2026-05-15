Активность авторынка Украины 2026: где в апреле чаще всего покупали новые и подержанные авто

авто
Рынок новых автомобилей в Украине наименее гибок / Depositphotos

Карта автомобильной активности Украины в апреле продемонстрировала разделение на три функциональных зоны: цифровая платформа для мгновенных сделок, западные логистические хабы и столичный центр концентрации капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

"Статистика подтверждает, что авторынок окончательно не является просто совокупностью географических областей, превратившись в сложную экосистему, где смартфон весит больше, чем физическое присутствие в сервисном центре", — отмечают аналитики.

Рынок перепродаж

Внутренний рынок перепродаж в апреле показал рост доли цифровых услуг. Применение "Действие" аккумулировало 30% всех сделок, что делает его лидером по количеству регистраций. Это означает, что каждое третье изменение владельца автомобиля в Украине сейчас происходит в онлайн-формате. Этот показатель превышает результаты любого региона страны, включая Киев. Среди географических локаций стабильная динамика внутреннего обращения демонстрируется Днепропетровской и Одесской областями.

Импорт б/у легковых автомобилей

В сегменте импорта б/у легковых автомобилей первое место занимает Киев с показателем 13,56%, а Львовская область занимает вторую позицию с долей 13,02%. При этом регионы выполняют разные экономические функции. Столица является преимущественно конечным потребителем ввозимого транспорта. Западные области, в том числе Львовская, Ровенская, Волынская и Тернопольская, работают как профессиональные хабы. Например, доля Тернопольской области в импорте почти в четыре раза превышает ее же долю на рынке новых автомобилей. Здесь транспортные средства проходят подготовку и впоследствии разъезжаются по другим областям страны.

Рынок новых авто

Рынок новых автомобилей остается централизованным. Киев аккумулирует около 46% всех регистраций из салонов, где сосредоточены корпоративные флоты, лизинговые компании и частный капитал. Днепропетровская и Львовская области по продажам новых машин являются спутниками столицы. Региональный рынок новых автомобилей сосредоточен в нескольких крупных городах. В Сумской и Николаевской областях из-за близости к линии фронта доля продаж новых машин составляет около 1%.

География авторынка за апрель демонстрирует четкое распределение:

  • цифровой сервис для скорых внутренних сделок;
  • западные хабы для заполнения рынка импортом;
  • Киев для реализации новых автомобилей из автосалонов.

"Такая структура позволяет системе сохранять жизнеспособность даже в сложных экономических условиях, где одни регионы выступают "входом" для техники, другие - ее главным потребителем, а цифровые сервисы становятся универсальным клеем, соединяющим их между собой", - комментируют ИДА.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года ключевым фактором влияния на украинский авторынок стал расчет стоимости километража. Из-за роста цен на горючее покупатели чаще выбирают электромобили и гибриды, что отражается в статистике всех сегментов рынка.

Автор:
Татьяна Ковальчук