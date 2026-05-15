Активність авторинку України 2026: де у квітні найчастіше купували нові та вживані авто

Мапа автомобільної активності України у квітні продемонструвала поділ на три функціональні зони: цифрова платформа для миттєвих угод, західні логістичні хаби та столичний центр концентрації капіталу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

"Статистика підтверджує, що авторинок остаточно перестав бути просто сукупністю географічних областей, перетворившись на складну екосистему, де смартфон важить більше, ніж фізична присутність у сервісному центрі", — зазначають аналітики.

Ринок перепродажів

Внутрішній ринок перепродажів у квітні показав зростання частки цифрових послуг. Застосунок "Дія" акумулював 30% усіх угод, що робить його лідером за кількістю реєстрацій. Це означає, що кожна третя зміна власника автомобіля в Україні тепер відбувається в онлайн-форматі. Цей показник перевищує результати будь-якого регіону країни, включно з Києвом. Серед географічних локацій стабільну динаміку внутрішнього обігу демонструють Дніпропетровська та Одеська області.

Імпорт вживаних легкових авто

У сегменті імпорту вживаних легкових автомобілів перше місце посідає Київ із показником 13,56%, а Львівська область займає другу позицію з часткою 13,02%. При цьому регіони виконують різні економічні функції. Столиця є переважно кінцевим споживачем ввезеного транспорту. Західні області, серед яких Львівська, Рівненська, Волинська та Тернопільська, працюють як професійні хаби. Наприклад, частка Тернопільської області в імпорті майже вчетверо перевищує її ж частку на ринку нових автомобілів. Тут транспортні засоби проходять підготовку і згодом роз'їжджаються по інших областях країни.

Ринок нових авто

Ринок нових автомобілів залишається централізованим. Київ акумулює майже 46% усіх реєстрацій із салонів, де зосереджені корпоративні флоти, лізингові компанії та приватний капітал. Дніпропетровська та Львівська області за обсягами продажів нових машин є супутниками столиці. Регіональний ринок нових автомобілів зосереджений у кількох великих містах. У Сумській та Миколаївській областях через близькість до лінії фронту частка продажів нових машин становить близько 1%.

Географія авторинку за квітень демонструє чіткий розподіл:

цифровий сервіс для швидких внутрішніх угод;

західні хаби для наповнення ринку імпортом;

Київ для реалізації нових автомобілів з автосалонів.

"Така структура дозволяє системі зберігати життєздатність навіть у складних економічних умовах, де одні регіони виступають «входом» для техніки, інші — її головним споживачем, а цифрові сервіси стають універсальним клеєм, що з’єднує їх між собою", — коментують в ІДА.

