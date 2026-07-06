Активы на 187,5 млн грн: суд вернул государству недвижимость в центре Киева

Благодаря работе детективов НАБУ совместно с Фондом государственного имущества Украины государству вернули недвижимость государственного предприятия МВД Украины "Информ-ресурсы", которую незаконно продали в 2018 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Северный апелляционный хозяйственный суд, рассмотрев собранные НАБУ материалы, частично удовлетворил иск Фонда государственному имуществу Украины. Суд признал недействительным договор купли-продажи между государственным предприятием и частной компанией и постановил вернуть имущество государству.

Занижение стоимости и подделка документов

Речь идет о постройках в центре Киева общей площадью 3760,4 кв. м. По данным следствия, их рыночная стоимость вместе с правом пользования земельным участком площадью 12 563,67 кв. м составляет около 187,5 млн. грн.

Следствие установило хронологию и детали правонарушения:

Соглашение за бесценок: в августе 2018 года директор государственного предприятия продал эти здания частной компании всего за 16 млн грн, скрывая, что недвижимость находилась в налоговом залоге и не могла быть продана до погашения долга.

Махинации с оценкой: должностное лицо использовало поддельные документы и скрыло от оценщика информацию о праве пользования земельным участком, что позволило существенно занизить стоимость имущества.

Присвоение денег: в конце 2018 директор предприятия и его заместитель завладели средствами, полученными от этой продажи.

В настоящее время уголовное производство по этим лицам находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что государству вернули стратегический хлебокомбинат стоимостью около 170 млн грн: детали дела. Фонд государственного имущества Украины официально зарегистрировал за собой право собственности на имущественный комплекс филиала "Хлебная база №87" ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов".