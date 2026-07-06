Активи на 187,5 млн грн: суд повернув державі нерухомість у центрі Києва

Завдяки роботі детективів НАБУ спільно з Фондом державного майна України державі повернули нерухомість державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси", яку незаконно продали у 2018 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Північний апеляційний господарський суд, розглянувши зібрані НАБУ матеріали, частково задовольнив позов Фонду державного майна України. Суд визнав недійсним договір купівлі-продажу між державним підприємством та приватною компанією і постановив повернути майно державі.

Заниження вартості та підробка документів

Йдеться про будівлі в центрі Києва загальною площею 3760,4 кв. м. За даними слідства, їхня ринкова вартість разом із правом користування земельною ділянкою площею 12 563,67 кв. м становить близько 187,5 млн грн.

Слідство встановило хронологію та деталі правопорушення:

Угода за безцінь: у серпні 2018 року директор державного підприємства продав ці будівлі приватній компанії всього за 16 млн грн, приховавши, що нерухомість перебувала у податковій заставі й не могла бути продана до погашення боргу.

Махінації з оцінкою: посадовець використав підроблені документи та приховав від оцінювача інформацію про право користування земельною ділянкою, що дозволило суттєво занизити вартість майна.

Привласнення грошей: наприкінці 2018 року директор підприємства та його заступник заволоділи коштами, отриманими від цього продажу.

Наразі кримінальне провадження стосовно цих осіб перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державі повернули стратегічний хлібокомбінат вартістю майже 170 млн грн: деталі справи. Фонд державного майна України офіційно зареєстрував за собою право власності на майновий комплекс філії "Хлібна база № 87" ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів".