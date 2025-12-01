Алексей Соболев заявил о переформатировании программы "Власна справа": что изменится

В Украине планируют переформатировать государственную программу "Власна справа". Государство будет помогать растущим бизнесам, выдавая им новые гранты без необходимости ждать погашения всех налоговых обязательств. Это ускорит развитие предприятий.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на форуме "Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность", проходящем при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE), передает корреспондент Delo.ua.

Гранты на оборудование

По его словам, основная цель изменений – компенсировать долгосрочные сложности, с которыми сталкиваются предприятия, а именно приобретение основного оборудования.

"Мы пытаемся компенсировать то, что было долгосрочнее сложнее предприятиям. Это собственное оборудование и есть. Нам кажется, гранты должны идти на оборудование, а на остальное можно докупать сырье", – пояснил министр.

Поддержка растущего бизнеса

Минэкономики планирует улучшить условия программы "Власна справа", чтобы стимулировать динамику развития малого и среднего бизнеса.

"Мы хотели бы выдавать гранты растущим бизнесам. То есть ты взял грант на "Власна справа", растут твои обороты, растет количество наемных работников, тогда не нужно ждать, чтобы погасить все налоговые обязательства", - отметил Соболев.

По его словам, такой подход должен усилить бизнес-динамизм в Украине, поскольку государство будет оказывать дополнительную помощь уже успешным предприятиям.

Переформатирование программы "Власна справа" запланировано на январь-февраль 2026 года.

О программе "Власна справа"

"Власна справа" – это правительственная грантовая программа, которая оказывает безвозвратную финансовую помощь от государства украинцам для создания или расширения собственного бизнеса. Она является частью проекта "еРабота" и направлена на развитие микро- и малого бизнеса и создание новых рабочих мест.

Как подать заявку?

Подать заявку на получение гранта можно онлайн через портал "Дія". Для этого:

Нажмите кнопку "Подать заявку". Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью BankID или электронной подписи. Обратите внимание, если вы ФЛП или юридическое лицо, необходимо воспользоваться ключом ФЛП или руководителя юридического лица по ЕГРПОУ предприятия. Заполните онлайн-заявку. Прикрепите бизнес-план. Подпишите электронной подписью и отправьте ее.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение расширить грантовую программу "Власна справа". Молодежь 18-25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Гранты смогут также получать родители и взрослые дети ветеранов.