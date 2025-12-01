Олексій Соболев заявив про переформатування програми "Власна справа": що зміниться

В Україні планують переформатувати державну програму "Власна справа". Держава допомагатиме бізнесам, що зростають, видаючи їм нові гранти без необхідності чекати погашення всіх податкових зобов’язань. Це прискорить розвиток підприємств.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), передає кореспондент Delo.ua.

Гранти на обладнання

За його словами, основна мета змін – компенсувати довгострокові складнощі, з якими стикаються підприємства, а саме придбання основного обладнання.

"Ми намагаємося компенсувати те, що було довгостроково складніше підприємствам. Це власне обладнання і є. Нам здається, гранти мають йти на обладнання, а на решту можна докуповувати сировину", – пояснив міністр.

Підтримка бізнесу, що зростає

Мінекономіки планує покращити умови програми "Власна справа", щоб стимулювати динаміку розвитку малого та середнього бізнесу.

"Ми хотіли би видавати гранти бізнесам, які зростають. Тобто, ти взяв грант на "Власну справу", зростають твої обороти, зростає кількість найманих працівників, тоді не потрібно чекати, щоб погасити всі податкові зобов’язання", – зазначив Соболев.

За його словами, такий підхід має посилити бізнес-динамізм в Україні, оскільки держава буде надавати додаткову допомогу вже успішним підприємствам.

Переформатування програми "Власна справа" заплановано на січень-лютий 2026 року.

Про "Власну справу"

"Власна справа" – це урядова грантова програма, яка надає безповоротну фінансову допомогу від держави українцям для створення або розширення власного бізнесу. Вона є частиною проєкту "єРобота" і спрямована на розвиток мікро- та малого бізнесу та створення нових робочих місць.

Як подати заявку?

Подати заявку для отримання гранту можна онлайн через портал "Дія". Для цього:

Натисніть "Подати заявку". Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою BankID або електронного підпису. Зверніть увагу, якщо ви ФОП або юридична особа, необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства. Заповніть онлайн-заявку. Прикріпіть бізнес-план. Підпишіть електронним підписом та відправте.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін прийняв рішення розширити грантову програму "Власна справа". Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Гранти зможуть отримувати також батьки і дорослі діти ветеранів.