"Альфа" СБУ уничтожила миф о непобедимом российском ПВО – эксперт

Альфа СБУ
В фокусе операций "Альфы" оказались ключевые элементы российского ПВО / Wikipedia

Центр специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году уничтожил миф о непобедимости российского ПВО. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что в фокусе операций "Альфы" оказались ключевые элементы российской ПВО, обеспечивающие защиту стратегических объектов. "Дальнобойные удары украинских спецназовцев по эшелонированной системе противовоздушной обороны рф привели к уничтожению и выведению из строя средств ПВО ориентировочной стоимостью около $4 млрд. Это целенаправленное "минусирование" костяка ПВО. И именно СБУ подорвала миф о "непробиваемой" ПВО: российская пропаганда годами выстраивала образ технологического превосходства. "Альфа" СБУ в 2025 году окончательно его разрушила", – считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует, что речь идет о системном результате, а не разовом успехе. "Такие удары позволили пробить стабильные коридоры в обороне противника и обеспечить безопасные маршруты для украинских дальнобойных дронов. Это, в свою очередь, позволяет расширить глубину поражений - по военным базам, по НПЗ, по складам, аэродромам и логистическим узлам в тылу врага. Таким образом, каждый уничтоженный комплекс ПВО работал не только "в минус" российской обороне, но и "в плюс" украинским наступательным возможностям. Задача наших ударов по России состоит в экономическом истощении противника. И роль СБУ в этом процессе без преувеличения ключевая",  пишет Черненко.

"Следует отметить, что в этом результате есть важный вклад экс-руководителя "Альфы" Евгения Хмары. Сегодня он временно исполняет обязанности главы СБУ. И, очевидно, сохранит темп спецопераций, фундамент которых закладывал еще Василий Малюк. И уже первые недели нового года демонстрируют, что количество точных дальнобойных ударов от СБУ по врагу будет только нарастать", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что за 2025 год дальнобойные удары Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины привели к уничтожению и выведению из строя средств ПВО ориентировочной стоимостью около $4 млрд.