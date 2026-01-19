Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО – експерт

Альфа СБУ
У фокусі операцій "Альфи" опинилися ключові елементи російської ППО / Wikipedia

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році знищив міф про непереможність російського ППО. Про це  пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що у фокусі операцій "Альфи" опинилися ключові елементи російської ППО, які забезпечують захист стратегічних об’єктів. "Далекобійні удари українських спецпризначенців по ешелонованій системі протиповітряної оборони рф призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько $4 млрд. Це цілеспрямоване "мінусування" кістяка ППО. І саме СБУ підірвала міф про "непробивну" ППО: російська пропаганда роками вибудовувала образ технологічної переваги. "Альфа" СБУ в 2025 році остаточно його зруйнувала", – вважає політолог.

Екснардеп акцентує, що мова йде про системний результат, а не разовий успіх. "Такі удари дали змогу пробити стабільні коридори в обороні противника та забезпечити безпечні маршрути для українських далекобійних дронів. Це, у свою чергу, дозволяє розширити глибину уражень по військових базах, по НПЗ, по складах, аеродромах і логістичних вузлах у тилу ворога. Таким чином, кожен знищений комплекс ППО працював не лише "в мінус" російській обороні, а й "в плюс" українським наступальним можливостям. Завдання наших ударів по рф полягає у економічному виснаженні противника. І роль СБУ в цьому процесі без перебільшення ключова", – пише Черненко.

"Слід відзначити, що в цьому результаті є важливий внесок екскерівника "Альфи" Євгенія Хмари. Сьогодні він тимчасово виконує обовʼязки голови СБУ. І, очевидно, збереже темп спецоперацій, фундамент яких закладав ще Василь Малюк. І вже перші тижні нового року демонструють, що кількість точних далекобійних ударів від СБУ по противнику буде тільки наростати",  – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за 2025-й рік далекобійні удари Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України  призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько $4 млрд.