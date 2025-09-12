Алименты в Украине: в 2025 году количество судебных приказов сократилось до 12,7 тысячи

В Украине уменьшается количество судебных приказов о взыскании алиментов. За последние пять лет суды приняли около 100 тысяч таких решений, но с 2021 года их количество постепенно сокращается. В 2025 году за восемь месяцев выдали 12,7 тысячи приказов — это на 6% меньше, чем в прошлом году, и почти на треть меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OpenDatabot.

Алименты в Украине

В Украине постепенно уменьшается количество судебных приказов о взыскании алиментов. С начала 2021 года и по август 2025 года суды вынесли 99,9 тыс. таких решений. Пик зафиксировали в 2021 году – тогда было принято 27, 25 тыс. приказов. Но уже в 2024 году их количество сократилось почти на четверть и составило 20,5 тыс.

За восемь месяцев 2025 г. украинские суды вынесли 12,71 тыс. приказов об алиментах. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 28% меньше, чем в 2021 году.

В этом году чаще всего суды взимают алименты по приказам в Днепропетровской области: там вынесли 1,65 тыс. решений - 13% от общего количества по стране. Следуют Одесщина с 948 приказами (8%), Харьковщина - 837 (7%), Киевщина - 810 (6%), и Львовщина - 772 (6%). Совокупно на эти пять регионов приходится около 40% всех судебных приказов в Украине в этом году.

Следует отметить, что речь идет о количестве принятых приказов, а не о исполнении и фактически уплаченных средствах — то есть только в тех случаях, когда суд уже вынес документ, с которым можно идти в исполнительную службу.

Напомним, в первом полугодии 2025 года государственная исполнительная служба взыскала более 7,6 млрд грн алиментов - это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.