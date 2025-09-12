Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Аліменти в Україні: у 2025 році кількість судових наказів скоротилася до 12,7 тисячі

В Україні зменшується кількість судових наказів про стягнення аліментів. За останні п’ять років суди ухвалили майже 100 тисяч таких рішень, але з 2021 року їхня кількість поступово скорочується. У 2025 році за вісім місяців видали 12,7 тисячі наказів — це на 6% менше, ніж торік, і майже на третину менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Opendatabot.

Аліменти в Україні

В Україні поступово зменшується кількість судових наказів про стягнення аліментів. З початку 2021 року й до серпня 2025 року суди винесли 99,9 тис. таких рішень. Пік зафіксували у 2021 році — тоді було ухвалено 27, 25 тис. наказів. Але вже у 2024 році їхня кількість скоротилася майже на чверть і становила 20,5 тис.

За вісім місяців 2025 року українські суди винесли 12,71 тис. наказів про аліменти. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період торік, і на 28% менше, ніж у 2021 році.

Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами у Дніпропетровській області: там винесли 1,65 тис. рішень — 13% від загальної кількості по країні. Наслідують Одещина із 948 наказами (8%), Харківщина — 837 (7%), Київщина — 810 (6%), та Львівщина — 772 (6%). Сукупно на ці п’ять регіонів припадає майже 40% усіх судових наказів в Україні цьогоріч.

Варто зазначити, що мова йде про кількість ухвалених наказів, а не про виконанні та фактично сплачені кошти — тобто лише ті випадки, коли суд уже виніс документ, з яким можна йти до виконавчої служби.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року державна виконавча служба стягнула понад 7,6 млрд грн аліментів — це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Автор:
Ольга Опенько