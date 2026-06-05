Amazon инвестирует 10 миллиардов евро в Европу для запуска складских роботов из ИИ

Американский технологический гигант Amazon объявил о масштабной инвестиционной программе в размере 10 миллиардов евро ($11,6 млрд), направленной на модернизацию и расширение своей европейской сети выполнения заказов. В рамках этой инициативы компания представила новое поколение мобильных складских роботов, работающих на базе искусственного интеллекта и способных распознавать голосовые команды и разговорный язык.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации компании, обновленная версия работы Proteus появится на европейских складах в первой половине 2027 года. В отличие от текущей модели, которая работает только в зонах погрузки в США и перемещает тележки весом до 400 кг, новый робот сможет свободно передвигаться по всей территории склада. Работникам достаточно будет устно озвучить задачу, а машина самостоятельно определит приоритетность, маршрут и тайминг его выполнения.

Работы и новые ШИ-помощники

Помимо Proteus, Amazon анонсировала внедрение еще нескольких передовых технологических разработок на европейском рынке:

Роботизированная система STARK: впервые протестированный в Барселоне автоматизированный комплекс для обработки контейнеров к 2027 году развернут на 15 логистических объектах в Европе.

Робот Vulcan: первая автоматизированная система компании, оснащенная сенсорами искусственного осязания.

ШИ-Ассистент Alexa+: новое поколение интеллектуального помощника в 2027 году планируют запустить еще в 10 странах мира.

Расширение быстрой доставки

Параллельно с робототехникой Amazon активно инвестирует в инфраструктуру быстрой доставки. Уже в этом году компания откроет более 25 новых пунктов скорой доставки (sub-same-day) в Европе, в частности в Германии и Великобритании. Сервис экспресс-доставки первоочередных товаров Amazon Now расширится на Манчестер и Бирмингем.

Также компания масштабирует доставку свежих продуктов питания в день заказа (same-day), которая уже работает в 2300 городах США и Токио, а в ближайшие месяцы станет доступной в новых регионах Британии и Японии. В целом в 2026 году Amazon прогнозирует рост капитальных затрат на инфраструктуру ИИ более чем на 50% – до 200 миллиардов долларов.

Напомним, Google, Amazon и Microsoft могут потерять большие госконтракты в ЕС. Европейский Союз планирует ввести жесткие критерии для облачных сервисов при проведении критически важных государственных тендеров. Новая инициатива европейских властей может полностью закрыть доступ ведущим американским корпорациям к масштабным государственным проектам в регионе.