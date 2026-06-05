Amazon інвестує 10 мільярдів євро в Європу для запуску складських роботів із ШІ

Американський технологічний гігант Amazon оголосив про масштабну інвестиційну програму обсягом 10 мільярдів євро ($11,6 млрд), спрямовану на модернізацію та розширення своєї європейської мережі виконання замовлень. У межах цієї ініціативи компанія презентувала нове покоління мобільних складських роботів, які працюють на базі штучного інтелекту та здатні розпізнавати голосові команди й розмовну мову.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За інформацією компанії, оновлена версія робота Proteus з'явиться на європейських складах у першій половині 2027 року. На відміну від поточної моделі, яка працює лише в зонах навантаження у США та переміщує візки вагою до 400 кг, новий робот зможе вільно пересуватися всією територією складу. Працівникам достатньо буде просто усно озвучити завдання, а машина самостійно визначить пріоритетність, маршрут і таймінг його виконання.

Роботи та нові ШІ-помічники

Окрім Proteus, Amazon анонсувала впровадження ще кількох передових технологічних розробок на європейському ринку:

Роботизована система STARK: автоматизований комплекс для обробки контейнерів, який уперше протестували в Барселоні, до 2027 року розгорнуть на 15 логістичних об'єктах у Європі.

Робот Vulcan: перша автоматизована система компанії, яка оснащена сенсорами штучного відчуття дотику.

ШІ-асистент Alexa+: нове покоління інтелектуального помічника у 2027 року планують запустити ще в 10 країнах світу.

Розширення швидкої доставки

Паралельно з робототехнікою Amazon активно інвестує в інфраструктуру швидкої доставки. Уже цього року компанія відкриє понад 25 нових пунктів надшвидкої доставки (sub-same-day) у Європі, зокрема в Німеччині та Великій Британії. Сервіс експрес-доставки першочергових товарів Amazon Now розшириться на Манчестер і Бірмінгем.

Також компанія масштабує доставку свіжих продуктів харчування в день замовлення (same-day), яка вже працює у 2300 містах США та частині Токіо, а найближчими місяцями стане доступною в нових регіонах Британії та Японії. Загалом у 2026 році Amazon прогнозує зростання капітальних витрат на інфраструктуру ШІ понад ніж на 50% — до 200 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Google, Amazon та Microsoft можуть втратити великі держконтракти в ЄС. Європейський Союз планує впровадити жорсткі критерії для хмарних сервісів під час проведення критично важливих державних тендерів. Нова ініціатива європейської влади може повністю закрити доступ провідним американським корпораціям до масштабних державних проєктів у регіоні.