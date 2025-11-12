AMD ожидает тройной рост прибыли благодаря рынку ИИ

Компания Advanced Micro Devices (AMD) заявила, что ожидает годового дохода от продажи чипов для центров обработки данных на уровне 100 млрд долларов в течение следующих пяти лет, а ее прибыль может возрасти более чем в три раза. Такие прогнозы были озвучены во время аналитического дня в Нью-Йорке, первого такого мероприятия через три года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Акции AMD выросли на 4% в послебиржевых торгах после закрытия на уровне 237,52 доллара, что на 2,7% меньше предыдущей сессии. С 6 октября ценные бумаги компании прибавили 16%, после заключения многолетнего соглашения с OpenAI, которое обеспечит десятки миллиардов долларов годового дохода.

Генеральный директор Лиза Су сообщила, что к 2030 году рынок чипов для центров обработки данных AMD может возрасти до 1 триллиона долларов, причем главным драйвером роста будет искусственный интеллект. Это включает как традиционные процессоры и сетевые чипы AMD, так и специализированные чипы для ИИ.

Финансовый директор Жан Ху прогнозирует ежегодный рост на 35% всего бизнеса AMD и на 60% бизнеса центров обработки данных, а прибыль компании может достичь 20 долларов на акцию в течение трех-пяти лет.

В 2026 году AMD планирует выпуск чипов ИИ следующего поколения MI400, разработанных для научных применений и генеративного ИИ. Компания также анонсировала создание полноценной серверной стойки, похожей на продукт GB200 NVL72 от Nvidia.

Кроме того, AMD активно развивает возможности в сфере искусственного интеллекта через приобретение стартапов и компаний, занимающихся серверным оборудованием и программным обеспечением. Среди последних приобретений – MK1 и ZT Systems, что позволяет компании усилить свой потенциал в ИИ.

Прогнозы AMD свидетельствуют о росте спроса на чипы для центров обработки данных и больших возможностях в сегменте искусственного интеллекта, что, по словам руководителей компании, поможет укрепить позиции AMD на рынке высокопроизводительных вычислений.

Добавим, AMD объявила о приобретении финского стартапа Silo AI, специализирующегося на искусственном интеллекте. Соглашение направлено на расширение возможностей чипов AMD в сфере искусственного интеллекта, что позволит компании конкурировать с лидером отрасли Nvidia.