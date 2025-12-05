Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Американскую компанию оштрафовали более чем на 2 млн грн за покупку агропредприятий Олега Бахматюка

АМКУ
АМКУ оштрафовал компанию гражданина США более чем на 2 млн грн за нарушение / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил более 2,2 млн грн штрафов на американскую компанию TNA Corporate Solutions LLC за нарушение законодательства при приобретении долей в уставном капитале ряда предприятий, входивших в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, речь идет о приобретении 14 предприятий, а именно:

  • ООО "Аграрный холдинг "Авангард",
  • ООО "Финансово-консалтинговая компания "Авангард Лтд",
  • ООО "Трейд-Агро",
  • ООО "Аграрная перспектива",
  • ООО "Сельскохозяйственное предприятие Весна 21",
  • Совместное украинско-английское предприятие "Дубносахаринвест",
  • ООО "Будища",
  • ООО "Свободная Слобода",
  • Частная научно-производственная компания "Интербизнес",
  • ООО "Золотой Лан-Н",
  • Частное сельскохозяйственное предприятие "Добробут",
  • ООО "Саан-Агро",
  • ООО "Дистрибьюционная Компания Агротех",
  • ООО "Гетманское".

В АМКУ отметили, что TNA Corporate Solutions LLC (США) получила долю указанных компаний, превышающую 50% голосов в высшем органе управления хозяйствующих субъектов, без получения соответствующих разрешений органов регулятора, наличие которых необходимо.

Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром этих 14 компаний указан гражданин США Николас Пицца.

О "Укрлендфарминге"

"Укрлендфарминг" является одним из самых крупных агрохолдингов в Евразии. Выращивает зерновые, крупный рогатый скот, заботится о дистрибуции техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард", чьи акции в ходе IPO были выведены на Лондонскую фондовую биржу в 2010 году, является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является   Олег Бахматюк .

До войны в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного толка, поголовье КРС составило 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем к 2014 году.

"Укрлендфарминг" владел крупнейшей в Европе птицефабрикой "Чернобаевская" (Херсонская область), где из-за вторжения РФ погибли 4,5 миллиона голов птицы, было уничтожено имущество и коммуникации, а оборудование вывезено оккупантами на территорию РФ.

Значительная часть финансовых обязательств ULF находится в состоянии дефолта с 2017 года. В ноябре 2017 года группа международных кредиторов "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в письме правительства Украины оценивала общую сумму тела долговых обязательств группы ULF примерно в $1,65 млрд: около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн - перед украинскими банками. В свою очередь долг перед международными кредиторами, по их данным, составлялся на тот момент около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска).

В октябре 2024 года "Укрлендфарминг"   заключил мировое соглашение   с американской компанией Gramercy Funds Management LLC. Тогда иски против Олега Бахматюка, Николаса Пиацци, Александра Яременко, SP Capital Management LLC, TNA Corporate Solutions LLC и/или Maltofex Ltd были добровольно отозваны с окончательным отказом от претензий.

За что преследуют Бахматюка в Украине

В Украине же Бахматюк, с 2019 года живущий в Вене,   заочно арестован. Его Национальное антикоррупционное бюро   обвиняет в предоставлении взятки   бывшему председателю (2015-2016) Государственной фискальной службы Роману Насирову в сумме 5,5 миллиона долларов за обеспечение возмещения НДС компаниям его агрохолдинга.

Недавно НАБУ также   завершило расследование   схемы отмывания полученных в качестве взятки средств, чем, по версии следствия, заботился владелец группы строительных компаний "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский, доказываемый Насировым тестем.

Кроме этого, Бахматюка и его сестру Наталью Василюк   обвиняют в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2015 году Национальным банком Украины VAB Банка, которым владел Бахматюк, незадолго до признания этого учреждения неплатежеспособным и начала его ликвидации, которое продолжается до сих пор.

Светлана Манько