Американську компанію оштрафували на понад 2 млн грн за купівлю агропідприємств Олега Бахматюка

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав понад 2,2 млн грн штрафів на американську компанію TNA Corporate Solutions LLC за порушення законодавства під час набуття часток у статутному капіталі низки підприємств, які входили до структури агрохолдингу "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зокрема, йдеться про придбання 14 підприємств, а саме:

ТОВ "Аграрний холдинг "Авангард",

ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія "Авангард Лтд",

ТОВ "Трейд-Агро",

ТОВ "Аграрна перспектива",

ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Весна 21",

Спільне українсько-англійське підприємство "Дубноцукорінвест",

ТОВ "Будища",

ТОВ "Вільна Слобода",

Приватна науково-виробнича компанія "Iнтербізнес",

ТОВ "Золотий Лан-Н",

Приватне сільськогосподарське підприємство "Добробут",

ТОВ "Саан-Агро",

ТОВ "Дистрибуційна Компанія Агротех",

ТОВ "Гетьманське".

В АМКУ зауважили, що TNA Corporate Solutions LLC (США) отримала частку вказаних компаній, яка перевищує 50% голосів у вищому органі управління суб’єктів господарювання, без отримання відповідних дозволів органів регулятора, наявність яких необхідна.

Згідно даних YouControl, кінцевим бенефіціаром цих 14 компаній зазначений громадянин США Ніколас Піацца.

Про "Укрлендфармінг"

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів в Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, опікується дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до нього, чиї акції в ході IPO були виведені на Лондонську фондову біржу в 2010 році, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

До війни до складу агрохолдингу входило 24 елеватори загальною потужністю зберігання 3 млн тонн, насіннєві заводи, до 23 птахофабрик, вісім комбікормових виробництв. Група компаній мала понад 40 ферм молочного та м'ясного спрямування, поголів'я ВРХ становило 40 тис. голів, а земельний банк – 470 тис. га, що на 170 тис. га менше, ніж до 2014 року.

"Укрлендфармінг" володів найбільшої в Європі птахофабрикою "Чорнобаївська" (Херсонська область), де через вторгнення РФ загинули 4,5 мільйона голів птиці, було знищено майно і комунікації, а обладнання вивезене окупантами на територію РФ.

Значна частина фінансових зобов'язань ULF перебуває у стані дефолту з 2017 року. У листопаді 2017 року група міжнародних кредиторів "Укрлендфармінгу" та "Авангарду" в листі уряду України оцінювала загальну суму тіла боргових зобов'язань групи ULF приблизно в $1,65 млрд: близько $1,25 млрд боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами та близько $400 млн – перед українськими банками (включно державні Укрексімбанк, Ощадбанк). У свою чергу, борг перед міжнародними кредиторами, за їх даними, складався на той момент близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими та американськими банками (і їх відповідними страховиками кредитного ризику).

У жовтні 2024 року "Укрлендфармінг" уклав мирову угоду з американською компанією Gramercy Funds Management LLC. Тоді позови проти Олега Бахматюка, Ніколаса Піацци, Олександра Яременка, SP Capital Management LLC, TNA Corporate Solutions LLC та/або Maltofex Ltd, були добровільно відкликані з остаточною відмовою від претензій.

За що переслідують Бахматюка в Україні

В Україні ж Бахматюк, який з 2019 року живе у Відні, заочно заарештований. Його Національне антикорупційне бюро звинувачує у наданні хабаря колишньому голові (2015-2016) Державної фіскальної служби Роману Насірову в сумі 5,5 мільйона доларів за забезпечення відшкодування ПДВ компаніям його агрохолдингу.

Нещодавно НАБУ також завершило розслідування схеми відмивання отриманих в якості хабаря коштів, чим, за версією слідства, опікувався власник групи будівельних компаній "Альтіс-Холдінг" Олександр Глімбовський, який доводиться Насірову тестем.

Крім цього, Бахматюка та його сестру Наталію Василюк обвинувачують у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого в 2015 році Національним банком України VAB Банку, яким володів Бахматюк, незадовго до визнання цієї установи неплатоспроможною і початку її ліквідації, яка триває досі.