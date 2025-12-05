Запланована подія 2

Американську компанію оштрафували на понад 2 млн грн за купівлю агропідприємств Олега Бахматюка

АМКУ оштрафував компанію громадянина США на понад 2 млн грн за порушення / АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав понад 2,2 млн грн штрафів на  американську компанію TNA Corporate Solutions LLC за порушення законодавства під час набуття часток у статутному капіталі низки підприємств, які входили до структури агрохолдингу "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зокрема, йдеться про придбання 14 підприємств, а саме:

  • ТОВ "Аграрний холдинг "Авангард", 
  • ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія "Авангард Лтд", 
  • ТОВ "Трейд-Агро", 
  • ТОВ "Аграрна перспектива", 
  • ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Весна 21",
  •  Спільне українсько-англійське підприємство "Дубноцукорінвест", 
  • ТОВ "Будища", 
  • ТОВ "Вільна Слобода", 
  • Приватна науково-виробнича компанія "Iнтербізнес", 
  • ТОВ "Золотий Лан-Н", 
  • Приватне сільськогосподарське підприємство "Добробут", 
  • ТОВ "Саан-Агро", 
  • ТОВ "Дистрибуційна Компанія Агротех",
  • ТОВ "Гетьманське".

В АМКУ зауважили, що TNA Corporate Solutions LLC (США) отримала частку вказаних компаній, яка перевищує 50% голосів у вищому органі управління суб’єктів господарювання, без отримання відповідних дозволів органів регулятора, наявність яких необхідна.

Згідно даних YouControl, кінцевим бенефіціаром цих 14 компаній зазначений громадянин США Ніколас Піацца.

Про "Укрлендфармінг"

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів в Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, опікується дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до нього, чиї акції в ході IPO були виведені на Лондонську фондову біржу в 2010 році, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

До війни до складу агрохолдингу входило 24 елеватори загальною потужністю зберігання 3 млн тонн, насіннєві заводи, до 23 птахофабрик, вісім комбікормових виробництв. Група компаній мала понад 40 ферм молочного та м'ясного спрямування, поголів'я ВРХ становило 40 тис. голів, а земельний банк – 470 тис. га, що на 170 тис. га менше, ніж до 2014 року.

"Укрлендфармінг" володів найбільшої в Європі птахофабрикою "Чорнобаївська" (Херсонська область), де через вторгнення РФ загинули 4,5 мільйона голів птиці, було знищено майно і комунікації, а обладнання вивезене окупантами на територію РФ.

Значна частина фінансових зобов'язань ULF перебуває у стані дефолту з 2017 року. У листопаді 2017 року група міжнародних кредиторів "Укрлендфармінгу" та "Авангарду" в листі уряду України оцінювала загальну суму тіла боргових зобов'язань групи ULF приблизно в $1,65 млрд: близько $1,25 млрд боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами та близько $400 млн – перед українськими банками (включно державні Укрексімбанк, Ощадбанк). У свою чергу, борг перед міжнародними кредиторами, за їх даними, складався на той момент близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими та американськими банками (і їх відповідними страховиками кредитного ризику).

У жовтні 2024 року "Укрлендфармінг" уклав мирову угоду з американською компанією Gramercy Funds Management LLC. Тоді позови проти Олега Бахматюка, Ніколаса Піацци, Олександра Яременка, SP Capital Management LLC, TNA Corporate Solutions LLC та/або Maltofex Ltd, були добровільно відкликані з остаточною відмовою від претензій.

За що переслідують Бахматюка в Україні

В Україні ж Бахматюк, який з 2019 року живе у Відні, заочно заарештований. Його Національне антикорупційне бюро звинувачує у наданні хабаря колишньому голові (2015-2016) Державної фіскальної служби Роману Насірову в сумі 5,5 мільйона доларів за забезпечення відшкодування ПДВ компаніям його агрохолдингу.

Нещодавно НАБУ також завершило розслідування схеми відмивання отриманих в якості хабаря коштів, чим, за версією слідства, опікувався власник групи будівельних компаній "Альтіс-Холдінг" Олександр Глімбовський, який доводиться Насірову тестем.

Крім цього, Бахматюка та його сестру Наталію Василюк обвинувачують у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого в 2015 році Національним банком України VAB Банку, яким володів Бахматюк, незадовго до визнання цієї установи неплатоспроможною і початку її ліквідації, яка триває досі.

Світлана Манько