Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Дві компанії отримали понад пів мільйона гривень штрафу за змову на торгах

АМКУ
Засідання АМКУ 4 грудня / АМКУ

Антимонопольний комітет України визнав, що ПП "Кардан моторз плюс" та ТОВ "Карше" вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Регулятор встановив, що суб’єкти господарювання діяли узгоджено під час участі у торгах на закупівлю послуги з виготовлення тимчасових намогильних споруд із дерева твердих порід, проведених державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" у 2025 році.

Очікувана вартість закупівлі становила 50,1 млн грн з ПДВ.

АМКУ виявив, що вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

За порушення конкурентного законодавства на ПП "Кардан моторз плюс" та ТОВ "Карше накладено штрафи на загальну суму 546 000 грн.

Раніше АМКУ  ухвалив рекомендаційні роз’яснення щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, а також суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг.

Автор:
Світлана Манько