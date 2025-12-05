Дві компанії отримали понад пів мільйона гривень штрафу за змову на торгах

Антимонопольний комітет України визнав, що ПП "Кардан моторз плюс" та ТОВ "Карше" вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Регулятор встановив, що суб’єкти господарювання діяли узгоджено під час участі у торгах на закупівлю послуги з виготовлення тимчасових намогильних споруд із дерева твердих порід, проведених державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" у 2025 році.

Очікувана вартість закупівлі становила 50,1 млн грн з ПДВ.

АМКУ виявив, що вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

За порушення конкурентного законодавства на ПП "Кардан моторз плюс" та ТОВ "Карше накладено штрафи на загальну суму 546 000 грн.

Раніше АМКУ ухвалив рекомендаційні роз’яснення щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, а також суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг.