Ритуальний бізнес в Україні: понад 3300 компаній і ФОПів, близько 8% підприємств – з російським слідом

Станом на жовтень 2025 року в Україні працюють 541 юридична особа та 2767 фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є організування поховань і надання суміжних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YouControl Market.

Аналітики з’ясували, що кількість ФОПів у п’ять разів перевищує кількість компаній.

Найбільше підприємців зареєстровано в Дніпропетровській (269), Донецькій (252), Одеській (212), Київській (189) та Харківській (162) областях, а також у Криму (182).

Майже третина компаній (151) у сфері ритуальних послуг є комунальними, заснованими органами місцевого самоврядування. Найбільше таких підприємств зареєстровано на Дніпропетровщині (62), Донеччині (58), Київщині (46), у Криму (42), Києві (42) та Запорізькій області (41).

Сукупна виручка комунальних підприємств, які оприлюднили фінансову звітність, у 2024 році становила 1,1 млрд грн, або 92% від загального обсягу доходів ринку. Серед лідерів за виручкою:

СКП "Спецкомбінат ПКПО" (Київ) — понад 100 млн грн;

КП "Ритуал" Харківської міської ради.

Приватний сектор: "Інтек" лідирує з 29,5 млн грн

Серед приватних компаній найбільшу виручку у 2024 році отримало ТОВ "Інтек" із Запорізької області — 29,5 млн грн. Компанію очолює Олена Зенкіна, дружина колишнього керівника КП "Металург Запоріжжя" Юрія Зенкіна, який раніше працював у місцевих ритуальних службах.

До п’ятірки приватних лідерів також увійшли:

ТОВ "Роял транс груп" (8 млн грн);

ТОВ "Ритуальний дім сяйво" (7,89 млн грн);

ТОВ "Еталон-КР" (7,5 млн грн);

ТОВ "НВП “Гринстеп" (5,8 млн грн).

8% ритуальних компаній — із російським слідом

Близько 8% компаній (41), за оцінкою аналітиків, ймовірно перереєстровані за законодавством РФ — це підприємства з Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Деякі з них мають "двійників" у російському реєстрі юридичних осіб, а окремі — співвласників з Росії. Зокрема, ТОВ "Лілея 2015", ТОВ "Добра пам'ять" та ТОВ МП "Ірбіс", у структурі яких є російські учасники.

Фінансові тенденції галузі

Попри те, що лише чверть компаній публікує фінансову звітність, обсяги доходів зростають. У 2024 році сукупна виручка ринку становила 1,2 млрд грн проти 1,1 млрд грн у 2023-му та 894 млн грн у 2022-му.

Згідно з даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, загальний обсяг наданих ритуальних послуг у 2024 році склав 2,139 млрд грн, а більшість поховань — 79% — виконували комунальні служби.

Додамо, минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12189, яким пропонується ввести податок на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання послуг з поховання, а також скасувати спрощену систему оподаткування для надавачів ритуальних послуг.