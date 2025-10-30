Запланована подія 2

Читати українською

Ритуальный бизнес в Украине: более 3300 компаний и ФЛП, около 8% предприятий – с российским следом

Ритуальный бизнес в Украине
Количество ФЛП в пять раз превышает количество компаний / Shutterstock

По состоянию на октябрь 2025 года в Украине работают 541 юридическое лицо и 2767 физических лиц-предпринимателей, основным видом деятельности которых является организация захоронений и предоставление смежных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl Market.

Аналитики выяснили, что количество ФЛП в пять раз превышает количество компаний.

Больше всего предпринимателей зарегистрировано в Днепропетровской (269), Донецкой (252), Одесской (212), Киевской (189) и Харьковской (162) областях, а также в Крыму (182).

Около трети компаний (151) в сфере ритуальных услуг являются коммунальными, учрежденными органами местного самоуправления. Больше всего таких предприятий зарегистрировано на Днепропетровщине (62), Донецкой области (58), Киевщине (46), Крыму (42), Киеве (42) и Запорожской области (41).

Фото 2 — Ритуальный бизнес в Украине: более 3300 компаний и ФЛП, около 8% предприятий – с российским следом

Совокупная выручка коммунальных предприятий, обнародовавших финансовую отчетность, в 2024 году составила 1,1 млрд. грн., или 92% от общего объема доходов рынка. Среди лидеров по выручке:

  • СКП "Спецкомбинат ПКПО" (Киев) - более 100 млн грн;
  • КП "Ритуал" Харьковского городского совета.
Фото 3 — Ритуальный бизнес в Украине: более 3300 компаний и ФЛП, около 8% предприятий – с российским следом

Частный сектор: "Интек" лидирует с 29,5 млн грн

Среди частных компаний наибольшую выручку в 2024 году получило ООО "Интек" из Запорожской области - 29,5 млн. грн. Компанию возглавляет Елена Зенкина, супруга бывшего руководителя КП "Металлург Запорожья" Юрия Зенкина, ранее работавшего в местных ритуальных службах.

В пятерку частных лидеров также вошли:

  • ООО "Роял транс групп" (8 млн грн);
  • ООО "Ритуальный дом сияние" (7,89 млн грн);
  • ООО "Эталон-КР" (7,5 млн. грн);
  • ООО "НПП "Гринстеп" (5,8 млн грн).

8% ритуальных компаний - с российским следом

Около 8% компаний (41), по оценке аналитиков, предположительно перерегистрированы по законодательству РФ – это предприятия из Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Некоторые из них имеют "двойников" в российском реестре юридических лиц, а некоторые - совладельцев из России. В частности, ООО "Лилея 2015", ООО "Добрая память" и ООО МП "Ирбис", в структуре которых есть российские участники.

Финансовые тенденции отрасли

Несмотря на то, что всего четверть компаний публикует финансовую отчетность, объемы доходов растут. В 2024 году совокупная выручка рынка составила 1,2 млрд грн против 1,1 млрд грн в 2023 году и 894 млн грн в 2022 году.

Согласно данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, общий объем предоставленных ритуальных услуг в 2024 году составил 2,139 млрд грн, а большинство захоронений – 79% – выполняли коммунальные службы.

Добавим, в прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12189, которым предлагается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) операций по поставке услуг по захоронению, а также отменить упрощенную систему налогообложения для ритуальных услуг.

Автор:
Татьяна Гойденко