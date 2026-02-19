Запланована подія 2

АМКУ разрешил UPG арендовать восемь АЗС ANP и "Авиас"

заправка автомобиля
UPG получила разрешение АМКУ на аренду восьми автозаправочных станций / Freepik

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании UPG на получение контроля над восемью автозаправочными станциями путем аренды активов компаний, ранее работавших под брендами ANP и "Авиас".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

АМКУ разрешил аренду восьми АЗС

Антимонопольный комитет планирует рассмотреть заявления компании "Укрпалетсистем" относительно получения разрешений на получение контроля над активами ряда предприятий путем аренды восьми автозаправочных станций.

В общей сложности на рассмотрение вынесено восемь заявлений "Укрпаллетсистем", поданных 23 января 2026 года. Они касаются аренды активов ООО "Сорелла Оил", ООО "Ньюпорт Холдинг", ООО "Сириус Голд", ООО "Экотрейд Компани", ООО "Айлонг Эволюшн" (два объекта), ООО "Лидер Финанс" и ООО "Евротрейд Экспо".

Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, одного из бизнес-партнеров Игорь Коломойский. Ранее автозаправочные станции этих компаний работали под брендами ANP и Авиас .

О UPG

Деятельность "Укрпалетсистем" включает два основных направления: оптовые (бензовозные нормы) и розничные продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗК UPG, которая насчитывает более 80 комплексов.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.

Автор:
Ольга Опенько