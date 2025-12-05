Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Владелец UPG рассказал, когда заработают все арендованные прежние "приватовские" заправки

UPG
Сеть UPG взяла в аренду около 400 АЗС / UPG

Сеть АЗС UPG планирует запустить в работу все арендованные АЗС, ранее принадлежавшие группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и работавшие под брендами "Авиас"/ANP до июля 2026 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказал владелец сети UPG Владимир Петренко.

"Это в общей сложности 383 заправки, которые мы уже взяли в аренду. Я думаю, что мы их запустим за 7-8 месяцев, не раньше", - сказал Петренко.

Он отметил, что для запуска арендованных АЗС компания вкладывает минимальные инвестиции около 1 млн. грн. Но такие АЗС еще не работают на полную мощность, поэтому постепенно компания производит их полный ребрендинг и ремонт внутри.

Также Петренко добавил, что в 2026 году компания приведет арендованные АЗС в стандарты UPG.

UPG расширяет сеть АЗС путем аренды "приватовских" заправок

10 июля Антимонопольный комитет разрешил сети UPG арендовать 34 заправки, которые принадлежали "Авиасу"/ANP, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа АМКУ предоставил ей разрешение на   аренду еще 46 "приватовских " АЗС, 4 сентября – 75-ти, 25 сентября – 17-ти, 9 октября –   60 -ти, 30 октября – 70-ти,   6   ноября – 34-х.

В сентябре UPG   запустила в работу 34 новых заправок   в киевском регионе (то есть первые, разрешение на аренду которых предоставило АМКУ), ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас". В пресс-службе отмечали, что благодаря расширению сеть сможет дополнительно уплатить около 100 миллионов гривен налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" – крупнейшего   нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 г. акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны. Технически процедуру провела НКЦБФР.

О том, как работают съемные АЗС, когда окупятся первые вложения в них и как сеть UPG планирует развиваться в будущем, читайте в интервью с Владимиром Петренко на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока