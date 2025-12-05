Владелец UPG рассказал, когда заработают все арендованные прежние "приватовские" заправки

Сеть АЗС UPG планирует запустить в работу все арендованные АЗС, ранее принадлежавшие группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и работавшие под брендами "Авиас"/ANP до июля 2026 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказал владелец сети UPG Владимир Петренко.

"Это в общей сложности 383 заправки, которые мы уже взяли в аренду. Я думаю, что мы их запустим за 7-8 месяцев, не раньше", - сказал Петренко.

Он отметил, что для запуска арендованных АЗС компания вкладывает минимальные инвестиции около 1 млн. грн. Но такие АЗС еще не работают на полную мощность, поэтому постепенно компания производит их полный ребрендинг и ремонт внутри.

Также Петренко добавил, что в 2026 году компания приведет арендованные АЗС в стандарты UPG.

UPG расширяет сеть АЗС путем аренды "приватовских" заправок

10 июля Антимонопольный комитет разрешил сети UPG арендовать 34 заправки, которые принадлежали "Авиасу"/ANP, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа АМКУ предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских " АЗС, 4 сентября – 75-ти, 25 сентября – 17-ти, 9 октября – 60 -ти, 30 октября – 70-ти, 6 ноября – 34-х.

В сентябре UPG запустила в работу 34 новых заправок в киевском регионе (то есть первые, разрешение на аренду которых предоставило АМКУ), ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас". В пресс-службе отмечали, что благодаря расширению сеть сможет дополнительно уплатить около 100 миллионов гривен налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" – крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 г. акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны. Технически процедуру провела НКЦБФР.

О том, как работают съемные АЗС, когда окупятся первые вложения в них и как сеть UPG планирует развиваться в будущем, читайте в интервью с Владимиром Петренко на Delo.ua.