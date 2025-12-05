Запланована подія 2

Власник UPG розповів, коли запрацюють всі орендовані колишні "приватівські" заправки

UPG
Мережа UPG взяла в оренду близько 400 АЗС / UPG

Мережа АЗС UPG планує запустити в роботу усі орендовані АЗС, які раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і працювали під брендами "Авіас"/ANP, до липня 2026 року. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів власник мережі UPG Володимир Петренко. 

"Це загалом 383 заправки, які ми вже взяли в оренду. Я думаю, що ми їх запустимо за 7-8 місяців, не раніше", — сказав Петренко.

Він зауважив, що для запуску орендованих АЗС компанія вкладає мінімальні інвестиції близько 1 млн грн. Але такі АЗС ще не працюють на повну потужність, тож поступово компанія робить їх повний ребрендинг і ремонт всередині.

Також Петренко додав, що у 2026-му компанія приведе орендовані АЗС до стандартів UPG.

UPG розширює мережу АЗС шляхом оренди "приватівських" заправок

10 липня Антимонопольний комітет дозволив мережі UPG орендувати 34 заправки, які належали "Авіас"/ANP, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня АМКУ надав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС, 4 вересня – 75-ти, 25 вересня – 17-ти, 9 жовтня – 60-ти, 30 жовтня – 70-ти, 6 листопада – 34-х.

У вересні UPG запустила в роботу 34 нові заправки у київському регіоні (тобто перші, дозвіл на оренду яких надав АМКУ), що раніше працювали під брендами ANP і "Авіас". У пресслужбі наголошували, що завдяки розширенню мережа зможе додатково сплатити близько 100 мільйонів гривень податків до кінця 2025 року.

На початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором на ринку пального: її АЗС працювали під різними брендами та реалізовували продукцію Кременчуцького НПЗ. Координаційний центр управління мережею знаходився у Дніпрі.

Найсерйознішим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" – найбільшого нафтовидобувника країни. У листопаді 2022 року акції компанії були примусово відчужені рішенням уряду і Ставки верховного головнокомандувача, а контроль над нею передали Міністерству оборони. Технічно процедуру провела НКЦПФР.

Про те, як працюють орендовані АЗС, коли окупляться перші вкладення у них і як мережа UPG планує розвиватися в майбутньому, читайте в інтерв'ю з Володимиром Петренком на Delo.ua. 

Автор:
Степан Крьока