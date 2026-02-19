Запланована подія 2

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

АМКУ дозволив UPG орендувати вісім АЗС ANP та "Авіас"

заправка автомобіля
UPG отримала дозвіл АМКУ на оренду восьми автозаправних станцій / Freepik

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії UPG на набуття контролю над вісьмома автозаправними станціями шляхом оренди активів компаній, що раніше працювали під брендами ANP та “Авіас”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ дозволив оренду восьми АЗС

Антимонопольний комітет планує розглянути заяви компанії "Укрпалетсистем" щодо отримання дозволів на набуття контролю над активами низки підприємств шляхом оренди восьми автозаправних станцій. 

Загалом на розгляд винесено вісім заяв "Укрпалетсистем", поданих 23 січня 2026 року. Вони стосуються оренди активів ТОВ "Сорелла Оіл", ТОВ "Ньюпорт Холдінг", ТОВ "Сіріус Голд", ТОВ "Екотрейд Компані", ТОВ "Айлонг Еволюшн" (два об’єкти), ТОВ "Лідер Фінанс" та ТОВ "Євротрейд Експо".

Кінцевим бенефіціарним власником зазначених компаній є Юрій Кіперман — батько Михайла Кіпермана, одного з бізнес-партнерів Ігор Коломойський. Раніше автозаправні станції цих компаній працювали під брендами ANP та Авіас.

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

Автор:
Ольга Опенько