АМКУ дозволив UPG орендувати вісім АЗС ANP та "Авіас"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії UPG на набуття контролю над вісьмома автозаправними станціями шляхом оренди активів компаній, що раніше працювали під брендами ANP та “Авіас”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ дозволив оренду восьми АЗС

Антимонопольний комітет планує розглянути заяви компанії "Укрпалетсистем" щодо отримання дозволів на набуття контролю над активами низки підприємств шляхом оренди восьми автозаправних станцій.

Загалом на розгляд винесено вісім заяв "Укрпалетсистем", поданих 23 січня 2026 року. Вони стосуються оренди активів ТОВ "Сорелла Оіл", ТОВ "Ньюпорт Холдінг", ТОВ "Сіріус Голд", ТОВ "Екотрейд Компані", ТОВ "Айлонг Еволюшн" (два об’єкти), ТОВ "Лідер Фінанс" та ТОВ "Євротрейд Експо".

Кінцевим бенефіціарним власником зазначених компаній є Юрій Кіперман — батько Михайла Кіпермана, одного з бізнес-партнерів Ігор Коломойський. Раніше автозаправні станції цих компаній працювали під брендами ANP та Авіас.

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.