АМКУ оштрафовал сеть БРСМ на почти 1 млн грн: что известно

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал входящее в группу "БРСМ" ООО "Классик-Форм" более чем на 996 тыс. грн за осуществление девяти концентраций без получения разрешения регулятора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АМКУ Павел Кириленко.

АМКУ оштрафовал "Классик-Форм" группы "БРСМ"

По информации Enkorr, согласно материалам дела, компания "БРСМ-Нафта" приобрела семь автозаправочных станций и комплекс нежилых зданий без согласования Антимонопольного комитета Украины.

В них входят:

  • три АЗС и нежилых помещения в ООО "Нефть Кэпитал Груп" (ранее принадлежали группе "Трейд Коммодит" и работали под брендом SKY);
  • по одной АЗС с сервисными пунктами и автомойками в ООО "Амас-Энергия" и ООО "Укркарьер", а также по одной АЗС у ООО "Филинг Стейшн Менеджмент" и ООО "Инград Недвижимость".

О компании

"БРСМ-Нафта" – национальная сеть автозаправочных комплексов в Украине, принадлежащая украинскому предпринимателю Андрею Биби. Компания развивается с 1992 года и насчитывает 217 АЗС по всей стране, включая областные центры и междугородние трассы.

Помимо продажи горючего, на АЗК предлагаются товары для автомобилей и продукты питания, а также реализуются инновационные проекты, в частности, в газодобывающей сфере. Компания работает через ООО "Евро Смарт Паур" и является одной из самых больших сетей автозаправочных комплексов в Украине.

Напомним, что в июне 2020 года "БРСМ-Нафта" выкупила 17 из 22 АЗС группы "Трейд Коммодити", работавших под брендом SKY.

Автор:
Ольга Опенько