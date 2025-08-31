АМКУ оштрафував мережу БРСМ майже на 1 млн грн: що відомо

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) оштрафував ТОВ “Класік-Форм”, що входить до групи БРСМ, на понад 996 тис. грн за здійснення дев’яти концентрацій без отримання дозволу регулятора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АМКУ Павло Кириленко.

АМКУ оштрафував "Класік-Форм" групи "БРСМ"

За інформацією Enkorr, згідно з матеріалами справи, мережа "БРСМ-Нафта" придбала сім автозаправних станцій та комплекс нежитлових будівель без погодження Антимонопольного комітету України.

До них входять:

три АЗС і нежитлові приміщення у ТОВ "Нафта Кепітал Груп" (раніше належали групі "Трейд Коммодіт" і працювали під брендом SKY);

по одній АЗС із сервісними пунктами та автомийками у ТОВ "Амас-Енергія" та ТОВ "Укркар’єр", а також по одній АЗС у ТОВ "Філінг Стейшн Менеджмент" і ТОВ "Інград Нерухомість".

Про мережу

"БРСМ-Нафта" — національна мережа автозаправних комплексів в Україні, що належить українському підприємцю Андрію Бібі. Компанія розвивається з 1992 року та налічує 217 АЗС по всій країні, включно з обласними центрами та міжміськими трасами.

Крім продажу пального, на АЗК пропонуються товари для автомобілів та продукти харчування, а також реалізуються інноваційні проєкти, зокрема у газовидобувній сфері. Компанія працює через ТОВ "Євро Смарт Паур" і є однією з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні.

Нагадаємо, що у червні 2020 року "БРСМ-Нафта" викупила 17 із 22 АЗС групи "Трейд Коммодіті", які працювали під брендом SKY.