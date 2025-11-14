Апелляция без результата: чиновница филиала "Энергоатома" останется под стражей

14 ноября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала доводы прокурора САП и не стала менять меру пресечения для заместителя генерального директора филиала “ОП “Атомэнергомаш” АО ”НАЭК ”Энергоатом".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу САП.

4 млн грн залога и содержания под стражей

Ранее, 5 ноября 2025 года, ей было избрано содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн.

Напомним, 4 ноября 2025 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокурора САП разоблачили заместитель генерального директора филиала "ОП "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" на получении неправомерной выгоды. Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что чиновник обратилась к представителю частного предприятия-подрядчика с просьбой предоставлять ему взятку за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и не препятствование выполнению договорных обязательств. Размер неправомерной выгоды составлял от 10 до 15% от оплаченных работ, что в общей сложности превышало 6,6 млн грн.

Следствием установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 года чиновник получил часть согласованных средств - 40,2 тыс. долл. В настоящее время заместитель генерального директора задержана в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Досудебное расследование продолжается.

По информации журналиста Олега Новикова, речь идет о Светлане Пинчук, ранее занимавшей в этом филиале должности начальника бюро финансового планирования и договорной работы, а впоследствии – уполномоченного лица по закупкам.

Напомним, 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений акционерного общества "НАЭК "Энергоатом" проводились обыски. В компании подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции, недобросовестным или незаконным действиям и системно внедряют антикоррупционные механизмы.