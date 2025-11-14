- Категорія
Апеляція без результату: топменеджерка філії "Енергоатому" залишиться під вартою
14 листопада 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала доводи прокурора САП та не стала змінювати запобіжний захід для заступниці генерального директора філії "ВП “Атоменергомаш” АТ “НАЕК ”Енергоатом".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.
4 млн грн застави та тримання під вартою
Раніше, 5 листопада 2025 року, їй було обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн грн.
Нагадаємо, 4 листопада 2025 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП викрили заступницю генерального директора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на одержанні неправомірної вигоди. Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що посадовиця звернулася до представника приватного підприємства-підрядника з проханням надавати їй хабар за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Розмір неправомірної вигоди складав від 10 до 15% від оплачених робіт, що загалом перевищувало 6,6 млн грн.
Слідством з’ясовано, що у період із червня по листопад 2025 року посадовиця отримала частину узгоджених коштів - 40 200 доларів. Наразі заступницю генерального директора затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває.
За інформацією журналіста Олега Новікова, йдеться про Світлану Пінчук, яка раніше обіймала в цій філії посади начальника бюро фінансового планування та договірної роботи, а згодом – уповноваженої особи із закупівель.
Нагадаємо, 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" проводилися обшуки. В компанії наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, недобросовісних або незаконних дій, та системно впроваджують антикорупційні механізми.