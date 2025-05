Apple впервые за два года возвращается на рынок долговых ценных бумаг

Компания Apple в понедельник планирует осуществить первый с 2023 года выпуск корпоративных облигаций. Речь идет о долговых обязательствах инвестиционного класса, которые будут предложены инвесторам в четырех траншах.

Об этом пишет Bloomberg.

Самый длинный из них — десятилетняя облигация — предварительно предлагается с доходностью примерно на 0,7 процентного пункта выше аналогичных казначейских бумаг США.

Согласно сообщению, детали сделки остаются конфиденциальными, а сама продажа координируют крупные финансовые учреждения, такие как Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Этот шаг Apple проходит на фоне ожидаемого роста объемов выпуска высококачественных корпоративных облигаций в США. По оценкам банкиров, на этой неделе общий объем таких размещений может составить от 35 до 40 миллиардов долларов, а основными игроками на рынке станут промышленные и технологические компании.

Последний раз Apple размещала долговые ценные бумаги в мае 2023 года. Тогда компания выпустила облигации на 5,25 миллиарда долларов в пяти частях, включая 30-летние бумаги. По данным Bloomberg, с тех пор Apple сократила объем своего долга: если к концу марта 2022 года долгосрочные обязательства компании составляли около 113 миллиардов долларов, то к концу марта 2025 года — уже 92 миллиарда.

Ожидается, что новые облигации Apple получат самый высокий рейтинг Aaa от Moody's Ratings и AA+ от S&P Global Ratings, что свидетельствует о высокой кредитоспособности компании.

Также добавим, что в течение следующих четырех лет Apple планирует потратить 500 миллиардов долларов на инвестиции в США, в том числе строительство гигантского завода в Техасе по производству серверов искусственного интеллекта и создание за этот период около 20 000 рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.