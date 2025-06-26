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Аптеки платят в 10 раз меньше налога на прибыль, чем производители — Кузьминых

аптека
Аптеки имеют самую низкую налоговую нагрузку на фармацевтическом рынке / Depositphotos

Аптечные сети в Украине демонстрируют самую низкую налоговую нагрузку среди всех участников фармацевтического рынка — всего 0,22-0,25% налога на прибыль от общего дохода.

Об этом сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам фармации в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, ссылаясь на официальный ответ Государственной налоговой службы Украины по его запросу.

Фото 2 — Аптеки платят в 10 раз меньше налога на прибыль, чем производители — Кузьминых

По данным ГНС, за последние три года производители лекарственных средств платили 2-3% налога на прибыль, дистрибьюторы — около 1-1,2%, а аптеки — в десять раз меньше, всего 0,22-0,25%.

На фоне общего объема аптечных продаж, который в 2024 году превысил 200 млрд. грн., это означает миллиарды гривен недопоступлений в бюджет.

"Считаю, что такая ситуация недопустима. ГНС уже объявила о комплексных проверках фармрынка. Ждем реальных результатов и системного донаполнения бюджета", — подчеркнул Кузьминых.

Ранее эксперты рынка обращали внимание на то, что аптечные сети растут, несмотря на общий спад рынка в упаковках. На этом фоне низкая налоговая нагрузка вызывает вопрос о прозрачности отрасли.

Напомним, с марта 2025 г. в Украине действует запрет на маркетинговые услуги в аптеках. Часть аптечных сетей заявляла о потерях доходов, однако в то же время демонстрировала рост объемов продаж и расширения сетей. По данным аналитиков Proxima Research, пять самых крупных аптечных игроков контролируют 64% товарооборота рынка.

Автор:
Светлана Манько