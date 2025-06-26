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Аптеки сплачують у 10 разів менше податку на прибуток, ніж виробники — Кузьміних

аптека
Аптеки мають найнижче податкове навантаження на фармацевтичному ринку / Depositphotos

Аптечні мережі в Україні демонструють найнижче податкове навантаження серед усіх учасників фармацевтичного ринку — лише 0,22-0,25% податку на прибуток від загального доходу. 

Про це повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань фармації у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних, посилаючись на офіційну відповідь Державної податкової служби України на його запит.

Фото 2 — Аптеки сплачують у 10 разів менше податку на прибуток, ніж виробники — Кузьміних

За даними ДПС, за останні три роки виробники лікарських засобів сплачували 2-3% податку на прибуток, дистриб’ютори — близько 1-1,2%, а аптеки — удесятеро менше, всього 0,22-0,25%.

На тлі загального обсягу аптечних продажів, який у 2024 році перевищив 200 млрд грн, це означає мільярди гривень недонадходжень до бюджету.

“Вважаю, що така ситуація неприпустима. ДПС вже оголосила про комплексні перевірки фармринку. Чекаємо на реальні результати і системне донаповнення бюджету”, — наголосив Кузьміних.

Раніше експерти ринку звертали увагу на те, що аптечні мережі зростають попри загальний спад ринку в упаковках. На цьому тлі низьке податкове навантаження викликає запитання щодо прозорості галузі.

Нагадаємо, з березня 2025 року в Україні діє заборона на маркетингові послуги в аптеках. Частина аптечних мереж заявляла про втрати доходів, однак водночас демонструвала зростання обсягів продажу та розширення мереж. За даними аналітиків Proxima Research, п’ять найбільших аптечних гравців контролюють 64% товарообігу ринку.

Автор:
Світлана Манько