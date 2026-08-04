Аренда домов в Украине подорожала в 3,7 раза: где больше выросли цены после 2022 года

После начала полномасштабной войны рынок аренды частных домов в Украине существенно изменился. Больше всего цены выросли в Киевской области – медианная стоимость аренды увеличилась с 30 тыс. грн до 111 тыс. грн. В то же время, подорожание не всегда означало рост спроса: в части регионов количество отзывов от арендаторов сократилось.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на OLX Недвижимость.

В каких регионах больше выросли цены на частные дома?

С периода июня 2022 по сегодняшний день наибольшая динамика цен зафиксирована в Киевской области. Медианная стоимость аренды домов в этом регионе выросла в 3,7 раза: раньше составила 30 тыс. грн, а ныне – 111 тыс. грн.

Существенный рост – в 3,4 раза – произошел также в Харьковской области. Если в июне 2022 года стоимость аренды дома составила 5,8 тыс. грн., то сейчас выросла до 20 тыс. грн. В Запорожской области цены за четыре года выросли втрое – с 5 тыс. грн до 15 тыс. грн.

Более чем в два раза аренда домов выросла в следующих регионах:

Днепропетровская область – в 2,5 раза, с 12 тыс. грн. в июне 2022 года до 30 тыс. грн. в июне 2026 года;

Сумская область – в 2,5 раза, с 4 тыс. грн. до 10 тыс. грн.;

Николаевская область – в 2,4, с 4 тыс. грн. до 9,5 тыс. грн.;

Житомирская область – более чем в 2 раза, с 5,2 тыс. грн. до 11 тыс. грн.

Рост цен не означает, что спрос на рынке высок. В Киевской области, где зафиксирована рекордная динамика стоимости аренды, количество отзывов на них сократилось на 31%.

Аналогичная ситуация фиксировалась в Днепропетровской (-52%) и Запорожской (-11%) областях. В то же время есть регионы, где спрос рос синхронно с ценами: Сумская (+89%), Николаевская (+71%) и Харьковская (+22%).

В Житомирской области эксперты отметили стабильность спроса, который увеличился за четыре года всего на 5%.

Регионы, где цены на аренду домов выросли от 20% до 90%

В некоторых областях подорожание было несколько более сдержанным, но тоже заметным. К лидерам относится Одесская область, где стоимость аренды выросла на 89% – с 23,4 тыс. грн. в июне 2022 года до 44,2 тыс. грн. в июне 2026 года.

В Херсонской области цены выросли на 83%, в Закарпатье – 78%, в Тернопольской – 74%. Во Львовской области стоимость аренды домов выросла на 53%, Волыни – на 63%, Черкасской области – на 43%.

Существенный рост произошел также в Черниговской (+38%), Винницкой и Полтавской (+33%), а также в Хмельницкой (+23%) областях.

Зато спрос со стороны арендаторов в большинстве этих областей снизился от -18% до -60%. Исключение составляют только Волынская область, где количество отзывов выросло на 36% и Черниговская – +17%.

Регионы, где цены изменились минимально

Есть также регионы, где средняя стоимость аренды почти не изменилась. К примеру, в Черновицкой области цена выросла с на 8% – с 20,5 тыс. грн в 2022 году до 22,2 тыс. грн в 2026 году. В Ровенской области показатель вырос с 12,5 тыс. грн до 13,5 тыс. грн, то есть тоже на 8%.

В Ивано-Франковской области показатели остались примерно на том же уровне: медианная цена аренды частных домов выросла всего на 2% - с 17 тыс. грн. до 17,3 тыс. грн.

Среди всех исследованных регионов единственной областью, где зафиксировали снижение стоимости аренды, стала Кировоградская. Если в июне 2022 медианная цена составляла 8,8 тыс. грн, то в июне 2026 года она уменьшилась до 8 тыс. грн, то есть на 9%.

В то же время, в этих областях наблюдалось падение активности пользователей: количество отзывов на объявление сократилось на 32-66%.

Изменения затронули и структуру предложения на рынке аренды. В большинстве регионов количество активных объявлений уменьшилось – от 15% до 82%. Единственным исключением стала Николаевская область, где предложение, напротив, выросло на 28%.

Вывод

Изменения на рынке аренды частных домов отражают более глубокие процессы, которые произошли в Украине после 2022 года: перемещение населения, изменение спроса на жилье и сокращение доступного предложения. Анализ цен позволяет понять, как война повлияла на разные регионы и какие факторы сегодня формируют стоимость аренды.

Напомним, в Украине зафиксирован стремительный рост заинтересованности покупателей загородной недвижимостью в 2026 году. Спрос на покупку частных домов в некоторых областях вырос до 67% по сравнению с началом года.