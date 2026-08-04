Оренда будинків в Україні подорожчала у 3,7 раза: де найбільше зросли ціни після 2022 року

Після початку повномасштабної війни ринок оренди приватних будинків в Україні суттєво змінився. Найбільше ціни зросли у Київській області – медіанна вартість оренди збільшилася з 30 тис. грн до 111 тис. грн. Водночас подорожчання не завжди означало зростання попиту: у частині регіонів кількість відгуків від орендарів скоротилася.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на OLX Нерухомість.

В яких регіонах найбільше зросли ціни на приватні будинки?

З періоду червня 2022 року по сьогоднішній день найбільша динаміка цін зафіксована в Київській області. Медіанна вартість оренди будинків в цьому регіоні зросла в 3,7 рази: раніше становила 30 тис. грн, а нині – 111 тис. грн.

Суттєве зростання – у 3,4 рази – відбулось також у Харківській області. Якщо в червні 2022 року вартість оренди будинку становила 5,8 тис. грн, то нині зросла до 20 тис. грн. В Запорізькій області ціни за чотири роки зросли втричі – з 5 тис. грн до 15 тис. грн.

Більше, ніж у два рази, оренда будинків зросла в наступних регіонах:

Дніпропетровська область – у 2,5 раза, з 12 тис. грн у червні 2022 року до 30 тис. грн у червні 2026 року;

Сумська область – у 2,5 раза, з 4 тис. грн до 10 тис. грн;

Миколаївська область – у 2,4, з 4 тис. грн до 9,5 тис. грн;

Житомирська область – більше ніж у 2 рази, з 5,2 тис. грн до 11 тис. грн.

Зростання цін не означає, що попит на ринку високий. На Київщині, де зафіксована рекордна динаміка вартості оренди, кількість відгуків на них скоротилась на 31%.

Аналогічна ситуація фіксувалась у Дніпропетровській (-52%) та Запорізькій (-11%) областях. Водночас є регіони, де попит зростав синхронно з цінами: Сумська (+89%), Миколаївська (+71%) та Харківська (+22%).

У Житомирській області експерти відзначили стабільність попиту, який збільшився за чотири роки лише на 5%.

Регіони, в яких ціни на оренду будинків зросли від 20% до 90%

В деяких областях подорожчання було дещо стриманішим, але теж помітним. До лідерів належить Одеська область, де вартість оренди зросла на 89% – з 23,4 тис. грн у червні 2022 року до 44,2 тис. грн у червні 2026 року.

На Херсонщині ціни зросли на 83%, на Закарпатті – 78%, на Тернопільщині – 74%. У Львівській області вартість оренди будинків зросла на 53%, на Волині – на 63%, у Черкаській області – на 43%.

Суттєве зростання відбулось також у Чернігівській (+38%), Вінницькій та Полтавській (+33%), а також Хмельницькій (+23%) областях.

Зате попит з боку орендарів у більшості з цих областей знизився від -18% до -60%. Виняток становлять лише Волинська область, де кількість відгуків зросла на 36%, та Чернігівська – +17%.

Регіони, де ціни змінились мінімально

Є також регіони, де середня вартість оренди майже не змінилась. Наприклад, у Чернівецькій області ціна зросла з на 8% – з 20,5 тис. грн у 2022 році до 22,2 тис. грн у 2026 році. У Рівненській області показник зріс з 12,5 тис. грн до 13,5 тис. грн, тобто теж на 8%.

В Івано-Франківській області показники лишилися приблизно на тому ж рівні: медіанна ціна оренди приватних будинків зросла лише на 2% – із 17 тис. грн до 17,3 тис. грн.

Серед усіх досліджених регіонів єдиною областю, де зафіксували зниження вартості оренди, стала Кіровоградська. Якщо у червні 2022 року медіанна ціна становила 8,8 тис. грн, то у червні 2026 року вона зменшилася до 8 тис. грн, тобто на 9%.

Водночас у цих областях спостерігалося падіння активності користувачів: кількість відгуків на оголошення скоротилася на 32-66%.

Зміни торкнулися і структури пропозиції на ринку оренди. У більшості регіонів кількість активних оголошень зменшилася – від 15% до 82%. Єдиним винятком стала Миколаївська область, де пропозиція, навпаки, зросла на 28%.

Висновок

Зміни на ринку оренди приватних будинків відображають глибші процеси, які відбулися в Україні після 2022 року: переміщення населення, зміну попиту на житло та скорочення доступної пропозиції. Аналіз цін дозволяє зрозуміти, як війна вплинула на різні регіони та які фактори сьогодні формують вартість оренди.

Нагадаємо, в Україні зафіксували стрімке зростання зацікавленості покупців заміською нерухомістю в 2026 році. Попит на придбання приватних будинків у деяких областях зріс до 67% порівняно з початком року.