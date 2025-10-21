Запланована подія 2

Читати українською

Арендовать квартиру в сентябре стало дешевле: каковы актуальные цены по Украине

В сентябре цены на аренду жилья в большинстве регионов стали меньше / Freepik

Цены на аренду жилья снизились по всей Украине, а новых объявлений гораздо больше, чем отзывов на них. Таковы результаты регулярных исследований рынка недвижимости, в ходе которых данные сравнивают с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DIM.RIA.

В большинстве регионов предложение аренды существенно увеличилось. Наибольший прирост – в Кировоградской области (+73%). Значительная динамика в количественном смысле в Киеве (+21%). В некоторых регионах количество новых объявлений существенно уменьшилось: в частности, в Винницкой области (-31%) и Житомирской (-29%).

В сентябре Закарпатская область возглавила рейтинг регионов с самыми высокими ценами на аренду, со средней ценой 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру. В Киеве, который всегда являлся лидером по этому показателю, медианная стоимость достигает 15 тыс. грн. Такая же цифра  и в Волынской области.

Самое дешевое жилье в Харьковской области – всего 4,5 тыс. грн за однокомнатную.

В Киеве самым дорогим районом остается Печерский со средней ценой 32,8 тыс. грн в месяц за аренду, а самым дешевым Деснянский — около 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

В целом по Украине цены на аренду в сентябре стали ниже по сравнению с августом.

Спрос на съемное жилье в сентябре упал во всех регионах. Больше всего – в Одесской (-24%), Волынской (-21%) и Черновицкой (-21%) областях. Зафиксировали рост интереса к аренде в прифронтовых регионах.

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в августе для Киева составляет 1:7. В то же время в других регионах этот показатель значительно больше: например, в Николаевской (1:60) и Житомирской (1:54) областях.

Напомним, цена на аренду квартир вблизи Киева существенно выросла, но не во всех населенных пунктах

Автор:
Ярослава Тюпка