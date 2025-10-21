Орендувати квартиру у вересні стало дешевше: якими є актуальні ціни по Україні

Ціни на оренду житла знизились по всій Україні, а нових оголошень значно більше, ніж відгуків на них. Такими є результати регулярних досліджень ринку нерухомості, під час яких дані порівнюють із попереднім місяцем.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані DIM.RIA.

У більшості регіонів пропозиція оренди суттєво збільшилась. Найбільший приріст - у Кіровоградській області (+73%). Значна динаміка у кількісному значенні у Києві (+21%). Натомість у деяких регіонах кількість нових оголошень суттєво зменшилась: зокрема, у Вінницькій області (-31%) та Житомирській (-29%).

DIM.RIA: кількість пропозицій на ринку оренди у вересні 2025 року

У вересні Закарпатська область очолила рейтинг регіонів з найвищими цінами на оренду, із середньою ціною 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. У Києві, який завжди був лідером за цим показником, медіанна вартість 15 тис. грн. Така ж цифра зафіксована і у Волинській області.

Найдешевше житло у Харківській області - всього 4,5 тис. грн за однокімнатну.

У Києві найдорожчим районом залишається Печерський район із середньою ціною 32,8 тис. грн на місяць за оренду, а найдешевшим Деснянський — близько 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Загалом по Україні ціни на оренду в вересні стали нижчими порівняно з серпнем.

DIM.RIA: вартість оренди 1-кімнатної квартири у вересні 2025 року

DIM.RIA: середня вартість оренди квартири в Києві у вересні 2025 року

Попит на орендоване житло у вересні впав в усіх регіонах. Найбільше - в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. Натомість зафіксували зростання інтересу до оренди у прифронтових регіонах.

DIM.RIA: попит на оренду в вересні 2025 року

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:7. Водночас у інших регіонах цей показник значно більший: наприклад, у Миколаївській (1:60) та Житомирській (1:54) областях.

DIM.RIA: співвідношення попиту та пропозиції на оренду квартир у вересні 2025 року

