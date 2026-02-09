Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,42

51,24

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армия без бумаг: 250 частей ВСУ уже перешли на цифровой учет в системе "Импульс"

Система Импульс в ВСУ
Уже 250 воинских частей работают в единой цифровой среде / Минобороны

Уже 250 воинских частей ВСУ перешли на ежедневный цифровой учет военнослужащих в системе "Импульс".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ключевые процессы службы персонала и строевых частей происходят в единой защищенной среде вместо бумажных журналов и разрозненных таблиц.

Лидеры внедрения

Наиболее активную динамику перехода демонстрируют Сухопутные войска — на них приходится 88% всех подразделений, уже использующих систему. Другие показатели распределились следующим образом:

  • Десантно-штурмовые войска (ДШУ) - 9%;
  • Силы беспилотных систем (СБС) — 3% (развертывание здесь началось только в конце прошлого года и набирает обороты).

Абсолютным лидером среди Сухопутных войск является оперативное командование "Запад", где наибольшее количество частей интегрировало "Импульс" в свою ежедневную работу.

Как происходит внедрение

Команды внедрения Минобороны и Центра масштабирования технологических решений ВСУ еженедельно работают непосредственно с воинскими частями: помогают настроить процессы, перейти на новый формат работы и сопровождать пользователей.

Команда разработки постоянно собирает обратную связь от подразделений и усовершенствует систему под реальные нужды войска.

О системе "Импульс"

"Импульс" - это не только инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для последующей цифровой трансформации войска. В перспективе данные станут основой для развития других цифровых сервисов в армии, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения Армия+ и Медицинской информационной системы.

Напомним, в октябре сообщалось, что цифровая система "Импульс " станет основой для масштабного создания новых электронных сервисов и развития ИТ-продуктов в Вооруженных силах Украины. Цель – упростить рутинные процессы и обеспечить оперативное решение разнообразных запросов во время службы.

Автор:
Татьяна Бессараб