Армия без бумаг: 250 частей ВСУ уже перешли на цифровой учет в системе "Импульс"

Уже 250 воинских частей ВСУ перешли на ежедневный цифровой учет военнослужащих в системе "Импульс".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ключевые процессы службы персонала и строевых частей происходят в единой защищенной среде вместо бумажных журналов и разрозненных таблиц.

Лидеры внедрения

Наиболее активную динамику перехода демонстрируют Сухопутные войска — на них приходится 88% всех подразделений, уже использующих систему. Другие показатели распределились следующим образом:

Десантно-штурмовые войска (ДШУ) - 9%;

- 9%; Силы беспилотных систем (СБС) — 3% (развертывание здесь началось только в конце прошлого года и набирает обороты).

Абсолютным лидером среди Сухопутных войск является оперативное командование "Запад", где наибольшее количество частей интегрировало "Импульс" в свою ежедневную работу.

Как происходит внедрение

Команды внедрения Минобороны и Центра масштабирования технологических решений ВСУ еженедельно работают непосредственно с воинскими частями: помогают настроить процессы, перейти на новый формат работы и сопровождать пользователей.

Команда разработки постоянно собирает обратную связь от подразделений и усовершенствует систему под реальные нужды войска.

О системе "Импульс"

"Импульс" - это не только инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для последующей цифровой трансформации войска. В перспективе данные станут основой для развития других цифровых сервисов в армии, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения Армия+ и Медицинской информационной системы.

Напомним, в октябре сообщалось, что цифровая система "Импульс " станет основой для масштабного создания новых электронных сервисов и развития ИТ-продуктов в Вооруженных силах Украины. Цель – упростить рутинные процессы и обеспечить оперативное решение разнообразных запросов во время службы.