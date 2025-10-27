ВСУ получат новые цифровые сервисы на базе системы "Импульс"

Цифровая система учета военнослужащих "Импульс" станет основой для создания новых электронных сервисов и развития ІТ-продуктов в Вооруженных Силах Украины. Цель – упростить рутинные процессы и обеспечить оперативное решение разнообразных запросов во время службы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Система "Импульс", уже разворачивающаяся в воинских частях Десантно-штурмовых войск (ДШУ), станет ключевой платформой для создания будущих ІТ-продуктов в армии.

Военные смогут видеть свое военное удостоверение, получать электронные отпускные, контролировать дни отпуска и выслуги, а также учет оружия, имущества и выплат.

Новые возможности для военнослужащих

Для службы персонала это автоматизация рутинных задач, быстрое формирование приказов, справок и отчетов без копирования данных вручную.

Для "строевой" – это единственная карта военного, где фиксируются все события службы, обеспечивающие согласованность информации о подразделении.

Для командиров – это аналитика укомплектованности и готовности подразделений, доступная мгновенно по запросу.

О системе "Импульс"

"Система "Импульс" - это фундамент для цифровизации всей армии. Она уже помогает фиксировать события службы в едином месте, уменьшает время на подготовку документов и создает техническую основу для новых цифровых сервисов, ориентированных на военных", - отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровым трансформациям.

Система работает в закрытом защищенном контуре. Доступ к информации осуществляется по ролям и уровням, все действия пользователей фиксируются.

Систему разработал Центр масштабирования технологических решений ВСУ, где проходят службу ІТ-специалисты по гражданскому опыту разработки цифровых продуктов. Развертывание в армии обеспечивают подразделения Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

