ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"

Цифрова система обліку військовослужбовців “Імпульс” стане основою для масштабного створення нових електронних сервісів та розвитку ІТ-продуктів у Збройних Силах України. Мета — спростити рутинні процеси та забезпечити оперативне вирішення різноманітних запитів під час служби.

Система "Імпульс", яка вже розгортається у військових частинах Десантно-штурмових військ (ДШВ), стане ключовою платформою для створення майбутніх ІТ-продуктів у війську.

Військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.

Нові можливості для військовослужбовців

Для служби персоналу – це автоматизація рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.

Для "стройової" – це єдина картка військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.

Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

Про систему "Імпульс”

"Система "Імпульс” – це фундамент для цифровізації всього війська. Вона вже допомагає фіксувати події служби в єдиному місці, зменшує час на підготовку документів і створює технічну основу для нових цифрових сервісів, орієнтованих на військових", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Система працює у закритому захищеному контурі. Доступ до інформації здійснюється за ролями і рівнями, усі дії користувачів фіксуються.

Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з цивільним досвідом розробки цифрових продуктів. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України.

