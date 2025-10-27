Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"

ЗСУ
ЗСУ отримають цифрові сервіси для обліку та управління / Міноборони

Цифрова система обліку військовослужбовців “Імпульс” стане основою для масштабного створення нових електронних сервісів та розвитку ІТ-продуктів у Збройних Силах України. Мета — спростити рутинні процеси та забезпечити оперативне вирішення різноманітних запитів під час служби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Система "Імпульс", яка вже розгортається у військових частинах Десантно-штурмових військ (ДШВ), стане ключовою платформою для створення майбутніх ІТ-продуктів у війську.

Військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.

Нові можливості для військовослужбовців

  • Для служби персоналу – це автоматизація рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.
  • Для "стройової" – це єдина картка військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.
  • Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

Про систему "Імпульс”

"Система "Імпульс” – це фундамент для цифровізації всього війська. Вона вже допомагає фіксувати події служби в єдиному місці, зменшує час на підготовку документів і створює технічну основу для нових цифрових сервісів, орієнтованих на військових", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Система працює у закритому захищеному контурі. Доступ до інформації здійснюється за ролями і рівнями, усі дії користувачів фіксуються. 

Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з цивільним досвідом розробки цифрових продуктів. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Фото 2 — ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"
Фото 3 — ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"
Фото 4 — ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"
Фото 5 — ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб