У Силах оборони запускають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

Імпульс
Сили оборони переходять на цифровий облік військових / Міноборони

У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс". Вона забезпечує актуальну інформацію про кожного військового, дозволяє відслідковувати історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів без паперів — швидко, прозоро та ефективно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Які переваги дає система

  • Військовим частинам — оперативний доступ до даних особового складу та можливість швидко генерувати документи.
  • Керівництву — ухвалення рішень на основі точних і прозорих даних по кожному підрозділу.

"Імпульс" — це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має функціонувати у кожній військовій частині.

Вона дозволяє:

  • вести облік у захищеному середовищі;
  • швидко формувати накази та інші документи;
  •  бачити актуальний статус військових.

Першими нову систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. У найближчі тижні вона буде запроваджена в Сухопутних військах та новостворених корпусах.

У майбутньому "Імпульс" планують інтегрувати з іншими цифровими сервісами для військових: застосунком "Армія+", Медичною інформаційною системою та іншими рішеннями.

Це дозволить створити єдиний електронний простір управління особовим складом, скоротити бюрократичне навантаження та зосередити військових на головному завданні — захисті України.

"Імпульс" відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, якими керуються країни НАТО.

Додамо, нещодавно уряд ухвалив рішення, спрямовані на зменшення бюрократії у війську та посилення обороноздатності. Для цього було спрощено закупівлю та списання майна для ЗСУ.

Автор:
Тетяна Гойденко