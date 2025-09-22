- Категория
В Силах обороны запускают цифровую систему учета военных "Импульс"
В Силах обороны Украины разворачивается цифровая система учета военнослужащих "Импульс". Она обеспечивает актуальную информацию о каждом военном, позволяет отслеживать историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов без бумаг быстро, прозрачно и эффективно.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
Какие преимущества дает система
- Военным частям – оперативный доступ к данным личного состава и возможность быстро генерировать документы.
- Руководству – принятие решений на основе точных и прозрачных данных по каждому подразделу.
"Импульс" - первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна функционировать в каждой воинской части.
Она позволяет:
- вести учет в защищенной среде;
- быстро формировать приказы и другие документы;
- видеть актуальный статус военных.
Первыми новенькую систему стали употреблять подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели она будет введена в Сухопутных войсках и вновь корпусах.
В будущем "Импульс" планируется интегрировать с другими цифровыми сервисами для военных: приложением "Армия+", Медицинской информационной системой и другими решениями.
Это позволит создать единое электронное пространство управления личным составом, сократить бюрократическую нагрузку и сосредоточить военных на главной задаче – защите Украины.
Импульс отвечает современным требованиям киберзащиты, которыми руководствуются страны НАТО.
Добавим, недавно правительство приняло решения, направленные на уменьшение бюрократии в армии и усиление обороноспособности. Для этого была упрощена закупка и списание имущества для ВСУ.