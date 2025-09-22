Запланована подія 2

В Силах обороны запускают цифровую систему учета военных "Импульс"

Импульс
Силы обороны переходят на цифровой учет военных / Минобороны

В Силах обороны Украины разворачивается цифровая система учета военнослужащих "Импульс". Она обеспечивает актуальную информацию о каждом военном, позволяет отслеживать историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов без бумаг быстро, прозрачно и эффективно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Какие преимущества дает система

  • Военным частям – оперативный доступ к данным личного состава и возможность быстро генерировать документы.
  • Руководству – принятие решений на основе точных и прозрачных данных по каждому подразделу.

"Импульс" - первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна функционировать в каждой воинской части.

Она позволяет:

  • вести учет в защищенной среде;
  • быстро формировать приказы и другие документы;
  • видеть актуальный статус военных.

Первыми новенькую систему стали употреблять подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели она будет введена в Сухопутных войсках и вновь корпусах.

В будущем "Импульс" планируется интегрировать с другими цифровыми сервисами для военных: приложением "Армия+", Медицинской информационной системой и другими решениями.

Это позволит создать единое электронное пространство управления личным составом, сократить бюрократическую нагрузку и сосредоточить военных на главной задаче – защите Украины.

Импульс отвечает современным требованиям киберзащиты, которыми руководствуются страны НАТО.

Добавим, недавно правительство приняло решения, направленные на уменьшение бюрократии в армии и усиление обороноспособности. Для этого была упрощена закупка и списание имущества для ВСУ.

Автор:
Татьяна Гойденко