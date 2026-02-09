Армія без паперів: 250 частин ЗСУ вже перейшли на цифровий облік у системі "Імпульс"

Вже 250 військових частин ЗСУ перейшли на щоденний цифровий облік військовослужбовців в системі “Імпульс”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що тепер ключові процеси служби персоналу та стройових частин відбуваються в єдиному захищеному середовищі замість паперових журналів і розрізнених таблиць.

Лідери впровадження

Найбільш активну динаміку переходу демонструють Сухопутні війська — на них припадає 88% від усіх підрозділів, що вже використовують систему. Інші показники розподілилися так:

Десантно-штурмові війська (ДШВ) — 9%;

— 9%; Сили безпілотних систем (СБС) — 3% (розгортання тут розпочалося лише наприкінці минулого року і наразі набирає обертів).

Абсолютним лідером серед Сухопутних військ є оперативне командування "Захід", де найбільша кількість частин інтегрувала "Імпульс" у свою щоденну роботу.

Як відбувається впровадження

Команди впровадження Міноборони та Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ щотижня працюють безпосередньо з військовими частинами: допомагають налаштувати процеси, перейти на новий формат роботи та супроводжують користувачів.

Команда розробки постійно збирає зворотний зв’язок від підрозділів і вдосконалює систему під реальні потреби війська.

Про систему "Імпульс"

"Імпульс" — це не лише інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані стануть основою для розвитку інших цифрових сервісів у війську, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та Медичної інформаційної системи.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що цифрова система "Імпульс" стане основою для масштабного створення нових електронних сервісів та розвитку ІТ-продуктів у Збройних Силах України. Мета — спростити рутинні процеси та забезпечити оперативне вирішення різноманітних запитів під час служби.