Цифровізація армії: систему "Імпульс" почали впроваджувати в Силах безпілотних систем

система Імпульс, ноутбук
Систему "Імпульс" впроваджують в Силах безпілотних систем / Міноборони

Сили безпілотних систем (СБС) виходять на новий рівень автоматизації. У Збройних Силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців "Імпульс". Тепер і підрозділи, що керують БпЛА, переходять на новий рівень, відмовляючись від застарілих методів роботи з даними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відтепер її починають впроваджувати також у підрозділах Сил безпілотних систем. Раніше «Імпульс» вже запрацював у перших підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військах ЗСУ. Наразі вже понад 200 військових частин вже працюють в в даній системі щодня.

Чому "Імпульс" важливий для фронту?

"Імпульс" — це не просто електронний облік. Це інструмент, створений військовими для військових. Систему розробляли фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ — люди з реальним бойовим досвідом, які на власні очі бачили потреби підрозділів.

"Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням", – пояснив Іван "Грінч", керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про систему "Імпульс"

"Імпульс" — це не лише інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані стануть основою для розвитку інших цифрових сервісів у війську, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та Медичної інформаційної системи.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що цифрова система "Імпульс" стане основою для масштабного створення нових електронних сервісів та розвитку ІТ-продуктів у Збройних Силах України. Мета — спростити рутинні процеси та забезпечити оперативне вирішення різноманітних запитів під час служби.

Автор:
Тетяна Ковальчук